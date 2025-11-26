La contundente frase de Benjamín Vicuña sobre la celebración de la Navidad con sus hijos: crece la polémica

Benjamín Vicuña regresó de su viaje a Chile, su país natal, donde vacacionó con sus hijos Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. En una reciente nota con LAM, el actor se sinceró sobre cómo se organizará con su expareja, con quien se encuentra enfrentado, para poder celebrar Navidad junto a ellos.

La relación de la China Suárez y Mauro Icardi alteró la dinámica familiar que tenía la actriz con su ex Benjamín Vicuña debido a que ahora vive en Turquía. De hecho, hace pocas semanas, el actor reveló su angustia en una entrevista por no ver durante más de 40 días a sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes se encontraban en Estambul junto a ella.

Estas palabras molestaron a la artista y profundizó aún más la grieta entre ellos, por lo que muchas personas se preguntan qué pasará cuando deban organizarse para pasar las Fiestas con sus pequeños en común. Debido a su nuevo estilo de vida, la China Suárez probablemente célebre en su nuevo hogar y junto a Mauro Icardi mientras que Benjamín Vicuña lo hará en Argentina para poder estar cerca de sus hijos.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Lo cierto es que el chileno rompió el silencio sobre este tema y expresó de forma contundente que festejará con ellos como cada año. “Están los chicos. Las fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción", expresó en una nota que brindó a LAM al volver de Chile.

Sobre las mini vacaciones que pasó con Magnolia y Amancio en su país natal, Benjamín Vicuña contó entusiasmado: “Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos". En este sentido, explicó que "es un laburo que hay que hacer" y que "la gente que tiene familia" entiende lo fundamental que es para reforzar el vínculo afectivo entre ellos y sus seres queridos que están en otro país.

Por último, la cronista Cande Mazzone quiso saber cómo está su relación con la China Suárez luego de las declaraciones que brindó en el ciclo de Moria Casán, donde reveló lo mal que la pasó con él. Sin embargo, él guardó silencio y decidió subirse a su vehículo para evitar responder al respecto.

En uno de sus últimos posteos, Benjamín Vicuña había compartido un álbum de fotos de sus días en Chile junto a Magnolia y Amancio, y escribió: "Volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví".

Magnolia y Amancio en Chile

De esta manera, la contundente frase de Benjamín Vicuña sobre la celebración de la Navidad con sus hijos hizo crecer la polémica con su expareja, la China Suárez. Sin vueltas, aseguró que este año volverá a pasar las fiestas con sus hijos Magnolia y Amancio pese a sus constantes viajes a Turquía. "No va a ser la excepción", manifestó.

La respuesta de Benjamín Vicuña a la entrevista de la China Suárez

Benjamín Vicuña respondió a la entrevista de La China Suárez y lo hizo de manera directa. A diferencia de otras ocasiones, en las que se mostró contemplativo y calmado, en esta ocasión decidió hablar sin filtros, incluso deslizando una advertencia sobre todo lo que está sucediendo con su ex pareja.

Quienes fueron a buscar su palabra fueron los noteros de SQP, el programa de Yanina Latorre. Ya de entrada, el actor dejó en claro su agotamiento y sorprendió a todos por el tono que utilizó. “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, estoy con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”. Luego, calificó toda esta etapa de exposición por parte de la China Suárez como “Muy triste, súper triste”.

Seguido a estas primeras palabras, la charla se centró en las declaraciones de la actriz que hacían referencia directa a su relación, aquellas en las que explicó que se sintió “bajo tierra” y “no amada”. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento”, dijo en un primer momento, con un tono más conciliador, aunque de inmediato aclaró que no iba a ahondar en el tema por el pudor que le daba, sobre todo por sus hijos. “Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”, cerró.