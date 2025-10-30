Por primera vez, Liz Solari habló de la muerte de su novio: “Vi cómo su alma dejaba su cuerpo”

A más de una década de la muerte de Leonardo Verhagen, Liz Solari rompió el silencio y habló por primera vez con detalle del hecho que cambió su vida para siempre. En una entrevista difundida por la plataforma Eco News Talks, la actriz compartió un testimonio cargado de emoción en el que narró cómo vivió ese momento y las experiencias espirituales que surgieron después.

El episodio ocurrió en 2010, en Rosario, mientras la pareja pasaba unos días de descanso. Según las crónicas policiales, la mañana del suceso ambos acababan de levantarse cuando el joven, de 28 años, comenzó a sentirse mal y se desvaneció. “Hicimos el amor y murió en mis brazos”, declaró Liz Solari en aquel entonces ante las autoridades, en medio de una fuerte conmoción y exposición mediática.

El crudo relato de Liz Solari

En su relato, Liz Solari revivió con crudeza y sensibilidad la escena que marcó un antes y un después en su vida: “Cuando la muerte llegó, yo fui testigo de algo extraordinario. Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida. Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida, que el alma es indestructible y que nuestro cuerpo es un instrumento para manifestarnos en esta dimensión”, contó la actriz.

El impacto de la pérdida la sumió en una etapa de profundo duelo y confusión. “En medio de mi dolor y de mi confusión, cayó un velo y comencé a vivenciar experiencias psíquicas. Es decir, empecé a oír, a ver, a sentir manifestaciones del reino invisible del espíritu”, explicó la actriz. Estas vivencias marcaron el inicio de su búsqueda espiritual y de un nuevo entendimiento sobre la existencia.

De qué murió Leonardo Verhagen, el exnovio de Liz Solari

El trágico episodio ocurrió el 31 de enero de 2010 en Rosario, cuando Leonardo Verhagen, de 28 años, comenzó a sentirse mal y se desvaneció en la casa que compartía con Liz Solari. La modelo llamó de inmediato a emergencias, y cerca de las diez de la mañana un equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar. Pese a los intensos intentos de reanimación que se extendieron por más de una hora, los profesionales no lograron salvarle la vida.

Tras el fallecimiento, la Policía descartó la presencia de signos de violencia o intoxicación. El cuerpo de Leonardo Verhagen fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde la autopsia determinó que sufría de cardiomegalia, una afección caracterizada por el agrandamiento anormal del corazón. Según informó el comisario Héctor López, a cargo de la investigación que se llevó adelante hace 15 años, la causa de muerte fue natural, consecuencia de un paro cardíaco.