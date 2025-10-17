La provocadora foto que publicó la mamá de Wanda Nara tras la nueva denuncia de Mauro Icardi

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, compartió una imagen que generó repercusiones en medio de una nueva denuncia presentada por Mauro Icardi. La publicación, centrada en una actividad vinculada al bienestar personal, se dio en un momento de tensión entre su hija y el futbolista, en el marco de un conflicto que involucra a las menores.

Nora Colosimo dejó en claro su postura luego de la nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Nora Colosimo y Wanda Nara

En medio de un nuevo episodio judicial entre la empresaria y el futbolista, la influencer compartió una imagen que no pasó desapercibida. La publicación se dio poco después de que trascendiera el escrito que presentó Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, relacionado a un posteo que involucra a una de sus nietas y a Martín Migueles.

La historia publicada por Nora Colosimo mostraba elementos para realizar yoga, acompañados por el emoji que de relajación. El posteo fue interpretado por algunos usuarios como una respuesta indirecta al contexto que atraviesa su hija, en medio de una disputa legal que volvió a instalarse en los medios.

Nora Colosimo

Por su parte, la denuncia presentada por Mauro Icardi se originó tras la difusión de un video en el que se ve a la actual pareja de Wanda Nara acariciando la cabeza de una de sus hijas mientras dormía. Según detalló la letrada, no se trata de una acusación por una conducta ilícita, sino de una advertencia ante una situación que, según Icardi, no debería ocurrir. “A los chicos no hay que tocarlos”, fue la frase que se difundió como parte del planteo.

En la misma línea, la preocupación del delantero se centra en el vínculo que mantiene Martín Migueles con sus hijas, y con el hecho de que no tiene el contacto que considera adecuado. En ese marco, la publicación del video por parte de la conductora generó malestar. Elba Marcovecchio explicó que se están gestionando medidas vinculadas a la restitución internacional de las menores a Estambul, aunque varios medios aseguraron que es difícil que suceda.

Mauro Icardi

La imagen compartida por Nora Colosimo se suma a una serie de gestos que, en distintos momentos, marcaron su postura frente a los conflictos entre Wanda Nara y Mauro Icardi. En esta ocasión, el contenido publicado fue breve, sin texto ni referencias explícitas, pero sus seguidores rápidamente relacionaron ambas situaciones.

Nora Colosimo y Wanda Nara

