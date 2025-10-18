Tras la denuncia de Mauro Icardi, Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, presentó al nuevo integrante de la familia

Luego de Mauro Icardi denunciara a través de sus abogadas que está en contra del contacto físico de Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara, con su hija Francesca, el personal trainer fue protagonista de nuevas publicaciones en la que presenta a un nuevo integrante.

La provocación de Wanda Nara y su novio Martín Migueles a Mauro Icardi

Wanda Nara se muestra enamorada y ya no oculta su nueva relación con Martín Migueles. En los últimos días, la conductora de Masterchef Celebrity compartió imágenes junto a él y hasta dejó ver el vínculo cercano que tiene su novio con su hija Francesca. En uno de sus posteos, grabó el momento en que él acaricia a la pequeña mientras ella duerme a su lado. Sin embargo, ante la repercusión que generó en las redes, lo eliminó a los pocos minutos.

Este gesto del personal trainer no le gustó para nada a Mauro Icardi, quien está en Turquía junto a la China Suárez pero atento a todo lo que tiene que ver con sus hijas, y por eso decidió hablar con sus abogadas para que ellas adviertan al juez, que lleva el expediente de la expareja, de esta situación que él considera "grave".

Wanda Nara

Lejos de hacer mención sobre esta nueva preocupación del futbolista, Wanda Nara redobló la apuesta y compartió llamativas postales de su novio en la intimidad de su hogar en el edificio Chateau Libertador. En la primera se lo puede ver al socio de Elías Piccirillo, tal como trascendió, que posa junto a un cachorro de pelaje rizado y color marrón. Con una sonrisa y luciendo un look casual, compuesto por una camiseta negra y pantalón verde oscuro, el joven presentó al nuevo integrante.

Martín Migueles y el nuevo integrante de la familia Nara.

En la siguiente, Wanda Nara muestra de cerca al perrito en los brazos de su actual pareja y escribió: "Presento a mis (emoji de corazón rojo)". De esta manera, no sólo confirmó una vez más que está viviendo una historia de amor con quien fue su entrenador físico sino que también anuncia la llegada de su nueva mascota, quien seguramente fue un obsequio para sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

En otra fotografía, la empresaria cosmética presume la sorpresa de su nuevo amor. Se trató de una caja de una reconocida chocolatería que incluyó una tarjeta con una dedicatoria muy especial que escribió Martín Migueles para ella. La misma decía: “Un nuevo ciclo. Una nueva oportunidad para alcanzar grandes logros”. Este romántico regalo reflejó el presente amoroso que están viviendo y los proyectos en común que tienen a pocos meses de haber iniciado su noviazgo.

Fiel a su estilo, Wanda mostró que volvió a apostar al amor de la mano de Martín, quien vive en Nordelta, mantiene un perfil bajo y está vinculado a supuestos negocios con el ex de Jésica Cirio, quien se encuentra detenido. En resumen: tras la denuncia de Mauro Icardi, Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, no dudó en presentar al nuevo integrante de la familia y volvió a causar revuelo en las redes.