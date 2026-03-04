En medio del revuelo que generó la llamativa decisión de Wanda Nara de deshacerse de los muebles de la casa que compartía con Mauro Icardi, incluido el icónico respaldo de cama con las iniciales “WN”, llegó una respuesta que no pasó desapercibida. Y esta vez no fue con declaraciones explosivas, sino con una frase cargada de significado y que estaría vinculada direnctamente con su boda con la China Suárez.

La frase de Mauro Icardi que anticipa su casamiento con la China Suárez

Desde Estambul, donde el delantero del Galatasaray continúa con su carrera profesional, Mauro Icardi compartió un carrusel de fotos junto a la China Suárez. En las imágenes se los ve abrazados, sonrientes y cómplices frente al mar. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el mensaje que acompañó el posteo: “Tutto è più vicino di quanto sembri” (“Todo está más cerca de lo que parece”).

Mauro Icardi y la China Suárez

La frase no tardó en ser interpretada como una señal directa sobre el futuro de la pareja, especialmente porque llega en medio de las versiones de casamiento que circulan desde hace meses. Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza cuando Lara Piro, abogada del futbolista, habló en La Posta del Espectáculo y reveló que el divorcio entre el delantero y la empresaria aún se tramita en Italia, donde se celebró la unión civil.

“El divorcio se tramita allá, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa”, detalló la letrada el pasado 30 de octubre. Incluso deslizó un enigmático: “¿Quién dice? Por ahí tenemos casamiento”, dejando la puerta abierta a un posible enlace con la actriz una vez finalizado el proceso legal.

Mauro Icardi y la China Suárez

El día que Mauro Icardi confirmó su casamiento con la China Suárez

Por su parte, el propio Mauro Icardi confirmó esa posibilidad en una charla con Mario Pergolini. Allí adelantó que la fecha tentativa sería marzo de 2026: "Lo vamos a planificar cuando me divorcie. En marzo sale. Hay fecha FIFA, capaz que en esa semana". Cabe mencionar que la fecha FIFA está pactada desde el 23 hasta el 31 de este mes.

En ese contexto, el gesto de Wanda Nara de donar o desprenderse de objetos que simbolizaban su historia con el futbolista fue leído como un cierre definitivo. Y ahora, el romántico posteo desde Turquía parece funcionar como el contrapunto perfecto ya que la boda estaría más cerca de concretarse.