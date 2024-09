Todos los detalles del romance entre una Bandana y un Mambrú que debieron ocultar

Mambrú y Bandana estuvieron presentes en el día de ayer en los estuios de OLGA donde las bandas tuvieron su día especial a más de dos décadas de su debut. En esta ocasión fueron invitados para el cumpleaños del conductor del stream, Migue Granados. Luego de cantar algunas canciones los artistas pasaron por los sillones del programa y hablaron de todo.

Bandana

Los detalles del romance entre una Bandana y un Mambrú

“Mambrú y Bandana Day” fue la elección de OLGA para el nombre de este nuevo capítulo en los estudios de stream donde los integrantes de cada banda aprovecharon el momento y contaron de todo desde la actualidad a como fue luego de salir del reality musical PopStarse de los años 2001 y 2002.

Mambrú

Lo que llamó la atención de todos fue la ausencia de Lissa, Ivonne y Valeria; las únicas que asistieron fueron Virgina Da Cunha y Lowrdez Fernández; por lo que fueron las representantes de la banda y cantaron algunos de sus grandes hits como “Guapas”, “Llega la noche”, “A veces”, entre otras. Mientras que de Mambrú solo faltó Geronimo Rauch, quien vive en el exterior.

Mambrú, Bandana y Migue Granados

Más tarde en el programa, tanto Lowrdez Fernández como Virginia Da Cunha, Tripa Tripel, Milton Amadeo, Emmanuel Ntaka, Pablo Silberberg hablaron y recordaron distintos momentos que marcaron su vida en aquellos años, la locura de los fans y detalles que no se conocían en profundidad de la carrera de estos talentosos artistas.

Bandana y Mambrú

Uno de estos temas desconocidos para muchos fue el romance que hubo entre una Bandana y un Mambrú, por lo que en esta oportunidad se dieron grandes detalles de toda la relación, de porque no se blanqueó en su momento y de las grandes prohibiciones que cada miembro de la banda tenía por contrato en esos años.

Bandana, Mambrú y Migue Granados

Virginia Da Cunha decidió que ella sería la que arrancaría develando su relación con Milton Amadeo. “Tuvimos casi tres años de novios. Los primeros dos años tuvimos un romance escondido… era una mierda. No podíamos ir a tomar un café, o salir a tomar un helado, ni salir de donde vivíamos en el auto. Era todo un operativo SWAT porque no podíamos romper las reglas”, comenzó su relató la cantante.

En esos años se rumoreaba que las acciones de Milton Amadeo al romper las reglas eran las que lo alejaban de Mambrú. “Decían que no podíamos tocar a las Bandana, por uno tocó y pasó lo que pasó. Milton no siguió con nosotros. No solo por eso, también por otras cosas que sucedían que eran una ebullición continúa. Éramos cinco pibes de 20 años", continúo el relato Germán “Tripa” Tripel.

Mambrú y Migue Granados

A esto el cantante sumó “Las chicas no podían perder la ilusión de poder estar con él. Era parte del negocio”, continuó Tripa. “Antes también pasaba, a Ricky Martín también le pasó”, sumó Lowrdez Fernández sobre las duras prohibiciones y los límites que la fama les ponía, donde se los mostraba como artistas, solteros y sin pareja, accesibles pero inalcanzables; escondiendo todo rasgo de su vida privada mientras la fama de Bandana y Mambrú crecía.

Fue a casi dos décadas de este romance, que sus protagonistas pudieron blanquear lo complicado que fue para ellos enamorarse al momento que eran las estrellas de la década. Pese a este gran obstáculo que tuvieron pudieron vivir su romance, a puertas cerradas.

VDV