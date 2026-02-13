El emotivo saludo de cumpleaños de Verónica Ojeda a Dieguito Fernando Maradona: “Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces”

El cumpleaños número 13 de Dieguito Fernando Maradona estuvo atravesado por la emoción y los recuerdos familiares. En esta ocasión, Verónica Ojeda decidió homenajear a su hijo con un video que recorrió distintos momentos de su vida, desde su infancia hasta escenas más recientes. La publicación no pasó inadvertida en redes sociales y rápidamente tuvo mensajes de cariño entre seguidores. “Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces”, expresó la madre, dejando ver la intensidad del vínculo que los une. El saludo fue acompañado por imágenes inéditas y otras ya conocidas, que permitieron dimensionar cuánto cambió el adolescente en los últimos años.

Verónica Ojeda y un mensaje cargado de amor

La publicación incluyó una recopilación de imágenes que reflejan el día a día de Dieguito: el fútbol siempre presente, camisetas vinculadas a la trayectoria de su padre, vacaciones en la playa y su entusiasmo por los videojuegos y los caballos. En varios de los fragmentos también se lo ve entrenando y participando de actividades deportivas, una pasión que heredó y que su madre acompaña de cerca.

A través de ese collage, Ojeda dejó palabras de profundo agradecimiento: “Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti”. Además, sumó otra frase que conmovió a sus seguidores: “Estoy orgullosa de vos y del hermoso nene que sos”, reafirmando el orgullo que siente por su crecimiento.

Diego Maradona junto a Dieguito Fernando en un cumpleaños pasado, una imagen que volvió a circular en redes y despertó emoción entre los fanáticos del Diez.

El posteo se llenó rápidamente de comentarios de amigos, familiares y fanáticos que saludaron al hijo menor del Diez en su día. No es la primera vez que Ojeda comparte este tipo de posteos: con frecuencia publica avances importantes en la vida de Dieguito, desde logros escolares hasta actividades recreativas, siempre con la intención de resguardar su bienestar pese a la inevitable exposición que implica llevar el apellido Maradona.

Verónica Ojeda, el recuerdo de Diego y un saludo especial

El cumpleaños también tuvo un gesto simbólico desde la cuenta oficial de Diego Maradona, donde se compartió una imagen de padre e hijo sonrientes frente a una torta junto al mensaje: “Feliz cumple Dieguito”. El propio adolescente replicó el posteo con una frase cargada de nostalgia: “¡Un beso al cielo Pa!”, un guiño que volvió a emocionar a los seguidores del exfutbolista.

Dieguito Fernando Maradona nació en febrero de 2013, fruto de la relación entre el astro del fútbol y Verónica Ojeda, y es el hijo menor de Maradona. Desde pequeño estuvo ligado al deporte y suele mostrarse con la camiseta argentina o recordando hitos de la carrera de su padre, cuya figura continúa muy presente en su vida cotidiana. A más de cuatro años de la muerte del ídolo, cada celebración familiar se convierte también en un momento de homenaje.