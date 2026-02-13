Ángel De Brito reveló qué periodista le envió fotos comprometedoras a Mauro Icardi: “¿Por qué no la nombran y chau?”

La polémica que comenzó con una revelación de la China Suárez sumó un nuevo capítulo cuando Ángel de Brito decidió intervenir públicamente. Luego de días de especulaciones sobre la identidad de la panelista que le habría enviado fotos comprometedoras a Mauro Icardi, el conductor optó por ir directo al punto.

Todo empezó cuando la actriz insinuó que una periodista se había comunicado de manera inapropiada con su pareja. A partir de allí, distintos nombres comenzaron a circular en los programas de espectáculos hasta que Ángel De Brito lanzó una frase que le echó leña al fuego: “¿Por qué no la nombran y chau?”.

En medio de los rumores que apuntaban en distintas direcciones, Guido Záffora deslizó pistas que señalaban a Majo Martino, quien salió rápidamente a desmentirlo. Sin embargo, la situación escaló cuando Yanina Latorre agregó al aire: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”.

El misterio parecía no tener fin hasta que Ángel de Brito escribió en sus redes sociales: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. Con esa publicación, el conductor dejó de lado las insinuaciones y expuso directamente el nombre que circulaba.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, Naza Di Serio respondió con ironía: “Mirá que soy medio gila, pero meterme ahí justo sería demasiado. Yo no soy”, negando cualquier vínculo con la versión que la involucraba.

La controversia se originó cuando la China Suárez habló sobre los límites dentro de su relación con Mauro Icardi en una charla donde se abordaron temas como celos e infidelidades. Sin dar nombres propios, aseguró que son varias las mujeres que intentan acercarse al futbolista mediante mensajes privados.

En ese contexto, dejó clara su postura respecto al cuidado mutuo dentro de la pareja. “Mauro no es ningún b... y sabe perfectamente que si pone un like por más que quisiera ponerlo no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso” Aunque evitó señalar directamente a alguna periodista, Las declaraciones de la China Suárez sobre Mauro Icardi fueron el punto de partida de una polémica que terminó con nombres propios y desmentidas públicas.