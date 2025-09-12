Total black y transparencias: los mejores looks de Zaira Nara en su escapada a Uruguay

Zaira Nara aprovechó una breve escapada a Uruguay para lucir algunos de los estilismos más comentados para la temporada primavera/verano 2026. La modelo compartió varias postales en sus redes sociales y dejó en claro cuáles son las claves del momento: el negro absoluto, las transparencias, los toques de sastrería y los detalles con brillo.

Los impactantes looks que lució Zaira Nara en Uruguay

Durante los días de descanso, Zaira mostró distintas propuestas con sello sofisticado y moderno. El primero de los estilismos fue un blazer negro oversize llevado como vestido. Lo combinó con sandalias de taco fino con detalle brillante y un bolso en animal print, logrando un balance perfecto entre lo clásico y lo audaz.

En otra de las postales, la modelo apostó por un vestido negro con transparencias. Se trató de un diseño con tiras finas al cuello, de falda larga translúcida y tajos laterales, que dejaba ver las piernas de manera sutil. Con gafas oscuras y la misma elección de calzado, sumó un aire minimalista y elegante, ideal para una noche de verano o un evento al aire libre.

La tercera opción mostró una faceta más sofisticada, con una falda midi de lentejuelas en tono oscuro y un blazer blanco entallado, que llevó abrochado para marcar contraste. El resultado fue un look moderno y versátil, donde la prenda de sastrería se convirtió en protagonista, confirmando que es uno de los ítems infaltables del guardarropa de la temporada.

La modelo acompañó cada conjunto con peinados y makeup discretos, el cabello suelto y lacio, y maquillaje natural, demostrando que menos es más cuando se trata de moda. La elección de accesorios discretos, como gafas de sol de estilo retro, también sumó un toque chic sin restar protagonismo a los looks.

En esta escapada a Uruguay, Zaira Nara volvió a marcar tendencia y a posicionarse como referente de estilo, mostrando cómo adaptar clásicos del vestidor a diferentes momentos del día. De los blazers a las transparencias, sus elecciones resumen el espíritu de la temporada: simpleza, sofisticación y personalidad.

F.A