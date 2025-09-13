Las vacaciones de Wanda Nara en Punta del Este: amigas, relax y un regalo especial de Martín Migueles

CELEBRIDADES

Wanda Nara viajó a Uruguay con Martín Migueles y mostró la indimidad de sus vacaciones. A través de las redes sociales, la conductora reveló el regalo especial que le hizo el personal trainer y sorprendió a sus millones de seguidores.

Wanda Nara en Punta del Este: amigas, relax y un regalo de Martín Migueles

En medio de los rumores de un posible embarazo y después de blanquear su nuevo noviazgo, Wanda Nara se fue a Uruguay con Martín Migueles, su hermana Zaira y una amiga. En su perfil de Instagram, la conductora mostró con fotos y videos todos los detalles de su escapada romántica.

Wanda Nara en Punta del Este

Desde la noche de este viernes, Wanda compartió el minuto a minuto de su escapada a Uruguay. En las imágenes, mostró que el personal trainer le hizo un asado y ella no pudo evitar su alegría. "Mi asador", escribió la influencer junto a un emoji de un corazón y musicalizó la historia con una canción de Andrés Calamaro, "Te quiero igual".

En otros videos, la conductora también expuso cómo la está pasando junto a Zaira Nara y una amiga. Allí se mostró bailando, cantando y mostrando los riquísimos platos que comieron en su impactante casa de Punta del Este.

Wanda Nara mostró su casa de Punta del Este

Quién es Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

La confirmación del romance entre Wanda Nara y Martín Migueles puso en el centro de la escena a un empresario hasta ahora desconocido para el gran público. En SQP (América), Yanina Latorre reveló detalles de su vida laboral y personal. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”, contó la panelista, al tiempo que señaló que Migueles “es el socio de Piccirillo en todo lo que hace, está metido en todos sus quilombos, de hecho su nombre está en la causa, tiene entre 30 y 40 años”.

En el programa también aseguraron que, hasta hace muy poco, Migueles estaba en pareja con otra mujer. “No sabemos lo que pasará ahora con esa pareja”, remarcaron al aire, dejando en evidencia que la relación con Wanda sorprendió incluso en su círculo cercano. El empresario, conocido como “El Tano”, ya acumula un historial amoroso con varias relaciones anteriores.

Wanda Nara y Martín Migueles

Sobre ese costado más íntimo, Yanina Latorre añadió: “Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”.