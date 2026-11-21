Jazmín Oltra, la hija de Carolina Oltra y Fredy Villarreal, cerró una etapa clave y lo festejó acompañada por los suyos. A los 17 años, terminó el secundario en medio de un presente en el que el modelaje, las redes sociales y sus afectos ocupan un lugar central, y en el que eligió darse a conocer con el apellido de su madre.

La joven creció lejos de los sets de televisión que marcaron la carrera de sus padres, aunque con el tiempo empezó a construir su propio perfil público en las plataformas digitales. En ese recorrido conviven sus inicios en la moda, la elección del apellido materno y la relación con sus hermanos, temas sobre los que ella y su papá hablaron abiertamente.

Jazmín Oltra: del egreso del secundario a las campañas de modelaje

Jazmín Oltra vive sus últimos días de colegio, y Carolina Oltra mostró la sorpresa que la escuela preparó para los egresados. En una grabación del jueves 19 de noviembre, relató que viajaba al último retiro espiritual de Jazmín y que los chicos no sabían que sus familias iban a estar en el cierre; allí se ve a la adolescente caminar por un jardín con los ojos vendados hasta encontrarse con sus seres queridos.

Postales de la infancia de Jazmín en la playa junto a su madre.

Ese mismo día, la exmodelo publicó una postal con ella que despertó comentarios por el parecido entre ambas y, horas más tarde, compartió el tradicional festejo escolar, entre espuma y abrazos con sus compañeros. En esas imágenes, que acompañó con un saludo por el egreso, aparece junto a la graduada, que quedó cubierta de blanco.

Ese cierre la encuentra con un camino ya iniciado en el mundo de la moda. Debutó frente a las cámaras en diciembre de 2022, a los 13, en una producción gráfica con su mamá y su abuela, Elena Fortabat, en la que las tres generaciones posaron juntas por primera vez. En esa entrevista, dejó en claro hacia dónde apuntaba: "Me encantaría ser modelo".

Desde entonces, protagonizó campañas de modelaje, y en su perfil personal reserva una sección de historias destacadas con el título "Work", mientras que en su biografía figura una cuenta como community manager. También reveló que le gusta producirse y sacarse fotos y videos, y señaló a ambas como sus grandes referentes.

Jazmín Oltra, apoyada en la baranda de un balcón frente al mar.

Su otro escenario son las redes. En TikTok suma más de 164 mil seguidores y 5,6 millones de "me gusta", mientras que en Instagram se acerca a los 10 mil, con publicaciones de sus looks, sus viajes y sus salidas con amigas. Allí también aparecen clips con su papá, que en 2025 contó entre risas que ella graba sus charlas y a veces las sube sin avisarle, y que ya logró la misma repercusión que él cuando hacía televisión.

Por qué Jazmín Oltra no usa el apellido de Fredy Villarreal

Jazmín Oltra explicó su decisión en agosto de 2024, a los 15, en una entrevista con Infobae junto a Fredy Villarreal, cuando el humorista interrumpió la conversación para preguntarle por qué había optado por ese apellido. "Quedó Oltra y es más cortito. No tiene nada que ver con la relación con papá", respondió la adolescente, que usa el nombre de usuario @oltrajaz en las plataformas de interacción social.

Fredy Villarreal y su hija, abrazados en un estudio con fondo azul.

En aquella charla de 2024, ambos repasaron también lo que los une. Su papá destacó su creatividad y sus ganas de inventar cosas artísticas, mencionó las letras de canciones que compone y la definió como tesonera; ella, por su parte, valoró que él nunca le haya prohibido nada. Además, los dos son hinchas de Estudiantes de La Plata.

En junio de 2025, el actor volvió sobre el tema y aseguró que no tenía problema con esa elección. Desde su mirada, lo hizo por una cuestión cacofónica, porque no quería que la llamaran Jazmín Pérez de Villarreal, que es el apellido completo de él, y agregó que podía ponerse el que deseara.

Jazmín Oltra, de noche, con un vestido largo amarillo estampado con flores naranjas.

El ensamble le aportó dos hermanos. Del lado paterno está Agustín, hijo del actor con su primera esposa, y Villarreal sostuvo que se quieren profundamente y hacen planes juntos; incluso, reveló que Jazmín sueña con hacerse con Agustín un tatuaje de tres pájaros, en alusión a la libertad que les dio. Del otro lado llegó Constantino, nacido en agosto de 2015, hijo de su mamá y del piloto Emanuel Moriatis, con quien la conductora celebró 16 años de pareja el 14 de noviembre.

La cercanía entre ambos viene de lejos: en diciembre de 2015, cuando el bebé tenía cuatro meses, Carolina compartió una foto de la nena con él en brazos. Más de una década después, el vínculo quedó plasmado en el saludo que Jazmín le escribió el 18 de agosto, cuando cumplió 11: "Feliz cumple a mi mejor amigo, mi compañero de vida y de todas mis locuras", arrancó, y lo definió como una de las personas más importantes de su vida.

Jazmín Oltra y su hermano Constantino, frente al espejo con camisetas de la Selección y en un paseo.

En el mismo mensaje, replicado también en Threads, le dijo que cada instante con él es un mimo al corazón y le pidió con humor que no creciera más, sorprendida por lo rápido que pasa el tiempo. "Te amo con todo mi corazón, hoy y de por vida", cerró. En los comentarios se sumaron el de Carolina, que escribió que los ama con su existencia entera, y el de Emanuel Moriatis, que respondió con emojis.

Entre sus posteos más recientes también figura su paso por el Mundial 2026. El 7 de julio subió imágenes con la camiseta argentina desde la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde la Selección jugó los octavos de final ante Egipto, y como única leyenda puso una bandera y una botella de champán en emojis. En esa jornada, el equipo dio vuelta el partido y avanzó a cuartos.

Jazmín Oltra, en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con la camiseta de la selección.

Jazmín Oltra despidió el secundario con la fiesta escolar que difundió Carolina Oltra y sostiene el apellido materno con el respaldo de Fredy Villarreal. En esta nueva etapa, la hija de la modelo y el humorista combina sus campañas con una comunidad de miles de seguidores, en el rumbo que inició frente a las cámaras a los 13 años.