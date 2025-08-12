La primera foto de Simón, el nieto de Susana Roccasalvo

Susana Roccasalvo compartió la primera foto de Simón, su nieto. La imagen, publicada con discreción, marca el inicio de una nueva etapa en la vida de la conductora, que hace pocos días confirmó la noticia en su programa. En medio de su rutina televisiva, eligió un gesto sutil para presentar al nuevo integrante de su familia.

Susana Roccasalvo mostró por primera vez a su nieto Simón

Susana Roccasalvo presentó por primera vez una imagen de Simón, su nieto recién nacido. La foto, cargada de simbolismo familiar, llega después de que la periodista anunciara con emoción su nueva etapa como abuela. Sin grandes declaraciones ni exposiciones, la conductora optó por una forma íntima de compartir la noticia.

Susana Roccasalvo

“¡Hola! Soy Simón”, escribió la reconocida conductora en su cuenta de Instagram, donde dejó ver por primera vez al pequeño de tan solo una semana. La foto, que no revela el rostro del bebé, ya que está cubierto por un corazón, incluye una cartelera con la fecha de nacimiento y una frase que lo presenta: “¡Acá estoy! Simón, nací 04/08/2025 el día lunes”.

El niño nació el pasado 4 de agosto y es hijo de María Belén Soro Roccasalvo, única hija de la periodista. La noticia del nacimiento fue confirmada por Susana Roccasalvo durante su programa Implacables, donde expresó su emoción en vivo. “Como algunos ya saben, y para quienes no, a partir de hoy este programa tiene un televidente más. Se llama Simón y es mi nieto”, comentó con emoción.

Simón, nieto Susana Roccasalvo

Cabe destacar que la llegada de Simón fue anunciada por la conductora, quien en abril había compartido entre lágrimas que sería abuela por primera vez. En ese momento, eligió comunicarlo en su programa, destacando el vínculo que mantiene con su público. “Pensé en muchas cosas, en hacerlo más teatralizado, pero estoy muy emocionada”, confesó.

Aunque Susana Roccasalvo decidió mostrar una primera imagen del bebé, a pocos días de su nacimiento, aclaró que no publicará fotos de su rostro por pedido expreso de su hija, María Belén. “Las fotos vendrán más o menos pronto, cuando el chico tenga diecisiete o dieciocho años”, dijo entre risas.

Susana Roccasalvo y María Belén

En su programa, también compartió una reflexión sobre cómo vive esta nueva etapa. “No sé bien cómo me siento. Tengo muchos sentimientos encontrados. Todavía no lo puedo creer del todo. Lo tuve en brazos, lo miraba…”, expresó con sinceridad. Y agregó un detalle que rápidamente la emocionó: “Tiene la trompita Roccasalvo, y con eso estoy más que feliz”.

Según contó Susana Roccasalvo, el nombre fue elegido por los padres, aunque ella también lo había sugerido. “Yo lo puse en un papelito y coincidimos”, reveló. En tono distendido, mencionó que había otro nombre en juego, pero nunca llegó a saber cuál era. “En algún momento fue Pedro. Que sea con todas las bendiciones”, concluyó.

Susana Roccasalvo eligió compartir la primera foto de Simón con la misma naturalidad con la que comunicó su llegada. Sin mostrar su rostro, la conductora mostró un fragmento de su nueva realidad familiar, respetando los tiempos, decisiones de su hija y acompañando desde su nuevo lugar de abuela este momento.

