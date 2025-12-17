El desplante de Mario Pergolini que desató la furia de Celeste Muriega y Christian Sancho: “Nos usaron”

La calma mediática de Celeste Muriega y Christian Sancho se rompió en las últimas horas tras la viralización de un fuerte descargo contra Mario Pergolini y el programa Otro día perdido, que conduce en El Trece. La pareja expuso una situación que, según relataron, los dejó con una profunda decepción y una sensación de haber sido utilizados.

Celeste Muriega y Christian Sancho

Todo comenzó cuando Celeste Muriega y Christian Sancho fueron convocados para grabar una entrevista antes del estreno del programa de Mario Pergolini. De acuerdo a su versión, no solo se les aseguró que la nota saldría al aire, sino que incluso se les dio una fecha estimada de emisión. Sin embargo, el material jamás fue emitido y, con el paso del tiempo, nadie del equipo se volvió a contactar para explicar lo sucedido.

El enfado de Christian Sancho contra la producción

Fue Christian Sancho quien relató con mayor dureza el episodio durante una entrevista, dejando en claro su enojo: “Tengo un recuerdo de mier… de la producción que me mintió”, lanzó sin filtro. Luego explicó cómo fue el llamado que despertó su entusiasmo: “Me llama un productor y me dice: ‘Vamos a grabar parte de las entrevistas del programa de Mario y obviamente la suya va a salir más o menos por el 14 de agosto’. Yo estaba re contento”.

Mario Pergolini

El actor recordó que, una vez finalizada la grabación, algo no cerró del todo. “Cuando terminamos la entrevista no tuvo un final destacado, entonces Cele me mira y me dice: ‘Esto fue un ensayo’”, relató. Con el correr de las semanas y ante la falta total de respuestas, la sospecha se confirmó. “Pasó el tiempo y nunca salió la nota”, agregó, visiblemente molesto.

Celeste Muriega respaldó el relato y pidió una explicación

El testimonio de Christian Sancho fue respaldado palabra por palabra por Celeste Muriega, quien también manifestó su malestar. En un mensaje que se leyó al aire, la actriz afirmó: “Es tal cual. Fuimos a grabar para un programa que nunca salió. Nos habían dado la fecha de aire y todo”. Y sumó: “Evidentemente ensayaron con nosotros sin que lo supiéramos”.

Celeste Muriega y Christian Sancho

Más allá del enojo de Cristian Sancho, Celeste Muriega hizo hincapié en la falta de consideración posterior. “Lo que más pena me da es que nos usaron para el ensayo y después no tuvimos nunca más una respuesta”, expresó. Incluso remarcó que nunca hubo un intento de reparación: “Ni siquiera tuvieron la delicadeza de invitarnos nuevamente para redimirse por lo causado”, finalizó contundente la modelo.