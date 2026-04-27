Máxima Zorreguieta posó junto a sus tres hijas y cautivaron con sus looks

La realeza europea también tiene a sus influencias de tendencia y de moda. Máxima Zorreguieta es una de las reinas más observadas por todos, sobre todo por lo llamativo de sus looks y sus apuestas de originales diseños o estampados diferenciales. Sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, siguen la pasión fashionista de su mamá, y también marcan su estilo moderno y de princesa en cada evento que participan. En las últimas horas, vivieron un día de campo familiar donde posaron las cuatro mujeres juntas y cautivaron con sus apuestas en la moda.

El rey Guillermo, Máxima Zorreguieta y las princesas Amalia, Alexia y Ariane

Con los mejores colores otoñales, Máxima Zorreguieta y sus hijas cautivaron con sus looks

La familia real de Países Bajos vivió un día a pura celebración y felicidad, en el centro de Dokkum, por el Día del Rey. El rey Guillermo tuvo su momento de celebración y protagonismo, mientras sus tres hijas y su esposa lo acompañaron en la diversión al aire libre. Las postales de la ocasión emocionaron a todos, pero hubo una que fue destacada por los expertos fashionistas, debido al llamativo look que eligieron las tres mujeres de la familia.

El rey Guillermo, Máxima Zorreguieta y las princesas Amalia, Alexia y Ariane

Máxima Zorreguieta y sus hijas sorprendieron con colores otoñales, en el comienzo de la temporada de primavera europea. Sin embargo, esta elección hizo que llamaran la atención entre la decoración floral del lugar. La reina se robó las miradas con un hermoso vestido de estilo tejido amarillo. El mismo lo acompañó de un sombrero marrón, ideal para un día de campo y sol con su familia. Ariane dio cátedra de la elegancia de la realeza, con una combinación de camisa manga larga y pantalón holgado total white, y siguió a su madre con el amarillo en sus delicados zapatos. Finalmente, las hermanas Alexia y Amalia cerraron el ciclo otoñal con dos looks total red que dejaron en claro el estilo de cada una.

Los looks de Máxima Zorreguieta y las princesas Amalia, Alexia y Ariane

Los dos looks total red de las princesas Amalia y Alexia

Las princesas Amalia y Alexia son de las más observadas por las redes sociales, dada su importancia pública y sus constantes apariciones en la prensa internacional. Mientras que la mayor de ellas se prepara para ser la heredera al trono, la del medio rompe con algunos estándares protocolares y marca su paso alejado de las obligaciones de su familia. Es así como también exponen sus estilos en los looks, y que mejor manera de marcar sus diferencias con un match de colores.

Para el Día del Rey, ambas eligieron los looks total red, manteniendo las tonalidades pasionales de su mamá y su hermana. Sin embargo, Amalia apostó por un conjunto sastrero, de saco y pantalón recto, que marcó su presencia en la familia real. El mismo lo combinó con una camisa delicada y unos tacos en punta, todo del mismo color, armando un monocromático chic. Por su parte, Alexia fue por un vestido de princesa, con parte superior ceñida al cuerpo y falda evasé. Ella optó por dar una vuelta de tuerca más campestre, y lo acompañó de un saco marrón y botas vaqueras de la misma tonalidad.

Los looks de las princesas Amalia, Alexia y Ariane

Las tres princesas de Países Bajos posaron junto a Máxima Zorreguieta y cautivaron a los expertos fashionistas con sus looks llamativos y de colores pasionales. Blanco, amarillo y rojo, ellas abrieron la temporada de la primavera europea, manteniendo colores característicos del otoño, en el especial Día del Rey. Las tres mujeres dieron cátedra de influencias en la moda de la realeza, al dejar en claro sus estilos personales y combinarlos entre sí.

A.E