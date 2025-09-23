Zaira Nara sorprendió a todos al contar en el ciclo Rumis (La Casa Streaming) un detalle íntimo de su vida que pocos conocían: su segundo nombre es Tatiana. De inmediato, en las redes surgió una conexión inesperada con la China Suárez.

Zaira Nara reveló su segundo nombre y sorprendió por la inesperada conexión con la China Suárez

La modelo reveló que su segundo nombre es Tatiana y sorprendió a todos por su inesperada conexión con el apodo que Martín Cirio le puso a la China Suárez. "Soy Zaira Tatiana Nara", contó la influencer e hizo estallar a sus compañeros de streaming.

Zaira Nara

En Rumis, la hermana menor de Wanda Nara explicó que dentro de su círculo familiar su papá la llama cariñosamente “Dulce Tatún” y que muchos amigos la identifican como “Tati”. Rápidamente, los compañeros del programa - Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Sele Mosca y Tanya Hartfield- comenzaron a reírse de la situación y afirmaron: "A partir de ahora, Tati Nara".

Por su parte, Zaira recordó una divertida anécdota que involucra a Maxi López. Es que durante el último fin de semana, su excuñado la saludó con "Hola Tatu" y Wanda Nara reaccionó: "No le digas Tatiana". Asimismo, sostuvo que en su caso se acostumbró a decirle "Gastón" al exfutbolista y no es una causa de incomodida sino de cariño, aunque a la empresaria pareció molestarle.

Cabe mencionar que "Tatiana" es el apodo que el youtuber Martín Cirio le puso a la China Suárez y como la llaman a la actriz los fanáticos de Wanda Nara. Incluso, en el mes de abril salió a la luz que la expareja de Mauro Icardi también llama así a la artista en la intimidad. "'Tatiana’ le dice a La China Suárez, porque Tatiana se les dice a las mujeres que supuestamente les roban el novio a una amiga", mencionó en ese momento el periodista Pampito Perelló Aciar​ en Puro Show.

China Suárez

Lejos de incomodarse, la modelo reivindicó esa identidad paralela que acompaña su vida desde la infancia y que ahora salió a la luz pública. Entre bromas, complicidades y anécdotas, Zaira Nara dejó claro que su “lado Tatiana” es parte esencial de su intimidad, aunque hasta hoy se mantuviera en reserva.