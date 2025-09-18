Zaira Nara sorprendió con la nueva tendencia de bikinis: la reversión de un clásico

Zaira Nara siempre va detrás de las tendencias y esta vez no fue la excepción. Desde la comodidad de su hogar, la modelo se mostró luciendo una bikini que pisará fuerte el próximo verano por su original diseño. Como era de esperarse, cautivó a sus seguidores de las redes sociales e inspiró a las mujeres a animarse a tener esta prenda para esos días de mucho calor.

Inspiración denim y efecto degastado: así es la bikini que Zaira Nara impone para el verano

Los bikinis con inspiración denim se imponen como una de las apuestas más llamativas de la próxima temporada y Zaira Nara lo sabe. Por esta razón, la conductora optó por llevar en la intimidad de su residencia un traje de baño con este diseño, que se destacó por ser gris con efecto degastado imitando la esencia de la clásica tela de jean. Sin embargo, no está confeccionado en mezclilla real, sino en telas livianas y elásticas que permiten tomar sol o estar en el agua sin problemas.

En la imagen compartida en su cuenta de Instagram, Zaira Nara se mostró posando con esta bikini denim en el living de su casa y deslumbró a todas las personas que la siguen en su red social. Este conjunto veraniego se encuentra compuesto por una prenda superior con formato de top deportivo, caracteriza por sus breteles anchos y costuras marcadas que recuerdan a los detalles típicos del jean, y una bombacha de tiro alto y corte clásico, que sigue la estética degastada para hacer juego.

Zaira Nara

Con esta fotografía tomada frente a su espejo, Zaira Nara dejó en claro que no hace falta estar en una playa o en una piscina para lucir trajes de baños y sentirse cómoda ya que esta pieza también puede convertirse en un aliado versátil para usar en cualquier lugar y momento.

Además, la top model muestra cómo la moda playera ya no se limita a los clásicos lisos o estampados florales y que las marcas siempre están apostando a diseños que estén a la vanguardia. En este caso, el jean dejó de ser un textil ligado al estilo urbano y se convirtió en el protagonista de una propuesta fresca, sensual y veraniega.

Zaira Nara

Desde sus días en México, más precisamente en la isla de Holbox, la hermana de Wanda viene adelantando qué bikinis se llevará en verano 2026. Sin embargo, hasta el momento sólo se mostraba con un estilo similar, que iba desde clásicas de un solo color y con estética triangular a dos tonalidades combinadas entre sí, y ahora decidió innovar con algo más jugado y trendy: la reversión de un clásico. Así, Zaira Nara sorprendió con la nueva tendencia de bikinis y se llevó todos los halagos en las redes sociales.