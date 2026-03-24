Las primeras vacaciones de Dibu Martínez y Mandinha en Suiza: lujo, paisajes alpinos y descanso en familia

Dibu Martínez y Mandinha eligieron Suiza para vivir sus primeras vacaciones de esquí en familia. Entre paisajes alpinos y el lujo de un entorno exclusivo, compartieron días de descanso y actividades en la nieve junto a sus hijos. La experiencia incluyó jornadas de deporte, paseos en la montaña y momentos de relax, en un entorno que combina confort y naturaleza.

Paisajes alpinos y lujo: Las primeras vacaciones familiares del Dibu Martínez y Mandinha en Suiza

Dibu Martínez y Mandinha disfrutaron de unas vacaciones en Suiza que combinaron lujo, naturaleza y momentos familiares. La experiencia en los Alpes se convirtió en una oportunidad para descubrir nuevas actividades y compartir instantes únicos con sus hijos. El viaje permitió explorar paisajes nevados y disfrutar de la comodidad de un entorno exclusivo.

Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos

A través de sus redes sociales, el arquero campeón del mundo y su esposa compartieron algunas imágenes de su increíble viaje. El destino elegido fue Andermatt un reconocido lugar de descanso entre las montañas donde se ubica el exclusivo hotel The Chedi Andermatt, donde la pareja y sus hijos disfrutaron de días de descanso.

Tras una larga temporada en el Aston Villa, el Dibu Martínez decidió emprender vacaciones junto a su familia para aprovechar sus días de descanso. Mandinha fue la encargada de publicar en su cuenta de Instagram las imágenes que rápidamente se viralizaron. En ellas se los puede ver esquiando, jugando con la nieve y en trineos.

Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos

“Nuestro primer viaje de esquí en familia. Vivimos días inolvidables acá con nuestros bebés”, escribió la empresaria en sus redes sociales. Su posteo mostró a los niños con trajes preparados para soportar el frio de los Alpes suizos, zapatillas especiales, cascos y gafas deportivas especiales para este clima.

La increíble experiencia familiar que vivió el Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos

A mediados de enero, el Dibu Martínez y Mandinha disfrutaron del invierno europeo junto a sus dos hijos en los Alpes suizos. El destino se convirtió en el escenario perfecto para disfrutar de sus primeras vacaciones de esquí en familia. Durante esos días, la pareja y los pequeños participaron de distintas actividades en las pistas, compartiendo momentos únicos.

Dibu Martínez y Mandinha junto a sus hijos

Entre las imágenes que compartieron, se observó a la hija más chica de la pareja en una pista de esquí para niños, acompañada por su hermano mayor. Ambos con trajes de esquí y grandes sonrisas, pero mientras Santino utilizaba los tradicionales patines de esquí, Ava posaba junto a un trineo para desplazarse con más seguridad.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Mandinha, fue un video que compartió donde se lo podía ver al Dibu Martínez. La grabación mostró un tierno momento entre padre e hija, donde ambos estaban haciendo culipatín. Estas actividades reflejaron la variedad de propuestas que ofrece el destino alpino al que fueron.

Mandinha y Santino Martínez

Dibu Martínez y Mandinha vivieron sus primeras vacaciones de esquí en familia en Suiza, una experiencia que reunió lujo, paisajes alpinos y descanso en un entorno pensado para disfrutar de la nieve. El viaje a Andermatt les permitió combinar jornadas deportivas, paseos en la montaña y momentos de relax junto a sus hijos.

VDV