De Lionel Messi y Antonela Roccuzo a Dibu Martínez y su familia: así festejaron Halloween los jugadores de la Selección argentina

Lionel Messi, Dibu Martínez y Cuti Romero compartieron las mejores fotos de sus festejos por Halloween y enloquecieron a los fanáticos. Desde Estados Unidos e Inglaterra, los tres jugadores de la Selección Nacional disfrutaron una noche a pura diversión con sus hijos, demostrando una vez más su costado más tierno y familiar.

De Lionel Messi y Antonela Roccuzo a Dibu Martínez: así festejaron Halloween los jugadores de la Selección argentina

En Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo fueron parte de una increíble fiesta en la que no faltaron los disfraces, calabazas y golosinas. La pareja posó junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en una postal encantadora: él, convertido en un elegante vampiro; ella, en una bruja moderna con un look sofisticado y lleno de estilo. Los chicos, fieles al espíritu lúdico de la fecha, eligieron trajes clásicos de fantasmas y esqueletos para completar una escena digna de película.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con sus tres hijos

En Inglaterra, Dibu Martínez también se sumó a la tradición con Mandinha y sus pequeños Santiago y Ava. La familia apostó por una ambientación más misteriosa, con disfraces llenos de creatividad y detalles que reflejan el entusiasmo del arquero campeón del mundo por compartir momentos especiales con los suyos.

Dibu Martínez y Mandinha

Por su parte, Cuti Romero y su esposa, Karen Cavaller, se robaron todas las miradas con sus originales looks inspirados en Monsters Inc., acompañados por sus hijos que completaron el divertido equipo. Así, las figuras de la Scaloneta dejaron de lado por un rato las canchas y las concentraciones para disfrutar de una de las fiestas más esperadas del año, rodeados de amor, risas y mucha ilusión.

Cuti Romero y Karen Cavaller con sus dos hijos

Cómo festejaron los famosos Halloween en Buenos Aires

En Buenos Aires, los más chicos también fueron protagonistas de una jornada mágica y llena de diversión. Anita García Moritán, Sarah Burlando y Matilda Salazar se lucieron con sus disfraces y compartieron una tarde inolvidable junto a sus familias. Hubo juegos, dulces y un recorrido por distintos hogares, que culminó con una visita muy especial a la casa de Panam, donde la conductora recibió a todos los niños con música y una mesa repleta de sorpresas.

Sarah Burlando, Matilda Salazar y Anita García Moritán celebraron Halloween

Halloween se consolida año tras año como una de las celebraciones preferidas por grandes y chicos. Más allá de las historias de miedo, la fecha se transformó en una oportunidad para desplegar creatividad, compartir risas y disfrutar en familia. Este viernes 31 de octubre, las mini influencers marcaron tendencia con sus coloridos looks de terror.