Luisana Lopilato compartió un emotivo mensaje para su mamá en su cumpleaños: “Sos mi lugar seguro”

Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su mamá, Beatriz, con un emotivo mensaje que subió a sus historias de Instagram el domingo 15 de noviembre. La actriz reunió fotos de distintas etapas de la vida de ambas, desde su niñez hasta hoy, y le escribió unas palabras acerca de lo que significa para ella.

Para este homenaje eligió tarjetas ilustradas con estrellas, corazones y subrayados de colores, en las que volcó frases de amor y un pedido especial para el nuevo año de la cumpleañera. El gesto llegó menos de un mes después de otro reconocimiento público y se suma a los que la ex Rebelde Way le viene haciendo en las redes desde hace años.

Luisana Lopilato y el mensaje para su mamá Beatriz por su cumpleaños

Luisana Lopilato abrió la serie de publicaciones con una foto de su infancia junto a Beatriz y, en una de las tarjetas, colocó la frase que encabezó la dedicatoria: "Sos mi roca, mi refugio, mi lugar seguro". Una parte aparece resaltada en amarillo, y a continuación la carta sigue a lo largo de varios renglones.

Parte del mensaje que Luisiana Lopilato le dedicó a su mamá.

En esas líneas, la intérprete destacó el sostén que encuentra en ella cuando atraviesa momentos difíciles: "Sos esa persona que, aun cuando el mundo parece venirse abajo, siempre encuentra la manera de sostenerme". Después aclaró que no es la única que lo recibe y extendió ese reconocimiento a las muchas personas que, según sus palabras, tienen la bendición de tenerla cerca.

Las fotos que acompañaron esa dedicatoria recorren varias décadas. En una imagen antigua, la actriz aparece de muy chica, con gesto serio y la mirada fija en la cámara, mientras a su lado una mujer de pelo oscuro, su mamá, la observa con atención. En otra más reciente, las dos posan abrazadas frente al mar y la hija le da un beso en la mejilla.

En una historia posterior, la homenajeada se ve sentada en un avión, con un gorro rojo y un abrigo en tonos rojos y negros. Sobre esa postal, la esposa de Michael Bublé sumó un deseo para el año que comienza: "Que Dios te bendiga como vos bendecís la vida de todos los que te rodeamos". La felicitación terminó con un te amo, junto a un corazón dibujado.

Luisana Lopilato y su mamá, Beatriz, en fotos de distintas épocas.

Luisana Lopilato y los homenajes a su mamá Beatriz, dentro y fuera de las redes

Luisana Lopilato ya había saludado a Beatriz el 18 de octubre, cuando se celebró el Día de la Madre en la Argentina. En aquella publicación, escrita en español y en inglés, incluyó a su suegra, a su hermana y a sus cuñadas, y sobre su mamá puso: "Crecí admirando a mi mamá y hoy tengo la suerte de estar rodeada de mujeres increíbles".

Unos meses antes, el 10 de mayo, la había recordado en sus historias por el Día de la Madre de Canadá, el país donde vive con el cantante y sus cuatro hijos. Ese día subió una imagen en la que la besa y le escribió brevemente que por ella solo siente gratitud.

El pedido de bendición con el que Luisana Lopilato cerró su saludo.

El vínculo quedó plasmado, además, en el nombre de su primera nena. Al nacer Vida en Vancouver, en julio de 2018, la pareja eligió como segundos nombres Amber y Betty, en honor a las dos abuelas: Amber es la madre del artista canadiense y Betty remite a Beatriz.

La abuela materna también estuvo cerca cuando la familia atravesó la enfermedad de Noah, el hijo mayor del matrimonio. En noviembre de 2016, tras conocerse su diagnóstico de cáncer, ella y su marido, Eduardo, viajaron a Estados Unidos para acompañar a su hija.

Luisana Lopilato y su mamá, Beatriz, abrazadas.

Luisana Lopilato volvió a poner a su mamá en primer plano con el mensaje por su cumpleaños, en el que definió a Beatriz como su roca, su refugio y su lugar seguro. Con fotos de la infancia, imágenes actuales y un pedido de bendición, la actriz sumó este saludo a los homenajes que le hizo a lo largo del año.