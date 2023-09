Esta mañana, el streaming de Olga reveló la entrevista que le realizó Migue Granados a Lionel Messi. La misma fue una charla descontracturada en donde se vio una versión inédita del capitán de la Selección Argentina.

En la misma, el futbolista compartió varios detalles de cómo comienza todos sus días en Miami junto a Antonela Roccuzzo y su familia. “Nos levantamos a las 7 con el nene, desayunamos, lo llevamos a la escuela y voy al entrenamiento”, comenzó el rosarino.

Lionel Messi en el streaming de Olga.

Pero eso no fue todo, ya que el campeón del mundo confesó que él es el encargado de preparar el desayuno: "Las tostadas las hago yo. Todos comemos tostadas, chocolatada. Ellos la piden. Y arranco para el club".

Por último, Lionel Messi habló sobre su rol como padre junto a Antonela Roccuzzo: “Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos, problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”.

Qué dijo Lionel Messi sobre su retiro

Cuando Migue Granados le preguntó al 10 sobre su retiro, él respondió sincero: “No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar".

Lionel Messi cerró el tema viendo las distintas opciones que pensó: “¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también, pero no sé por donde voy a arrancar”.

J.C.C