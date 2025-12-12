Pampita marca tendencia con su look para las fiestas: puro glamour en rosa

Pampita es una de las modelos más observadas por las redes sociales y los expertos fashionistas. Su ojo entrenado para la moda logró marcas las mejores tendencias a lo largo de cada temporada, sin dejar de lado su amor por lo elegante y sensual. Sin embargo, al momento de las fiestas, ella decide desplegar sus favoritos del guardarropas, para darle ideas a sus seguidores de cómo vestirse para el final del año. Esta vez demostró que el rosa es el it color para Navidad y Año Nuevo, y mostró el glamour para esta ocasión.

El look rosa de Pampita

Ideal para las fiestas de noche: el look pink de Pampita

Llega la Navidad y Año Nuevo, y los usuarios de las redes sociales buscan inspiraciones en las celebridades más consagradas de la industria de la moda. Ellas marcan las mejores tendencias de la temporada, siguiendo optando por la originalidad de cada look. Es por eso que Pampita decidió deslumbrar a todos con el glamour del rosa, imponiendo uno de sus favoritos para eventos de gala y nocturnos. La modelo abrió las puertas a looks para las fiestas y enamoró con su delicadeza.

Para la ocasión, Carolina Ardohaín optó por un strapless entallado de silueta recta con una caída etérea, de un corte sensual, sin llegar al clásico sirena. El mismo es de un rosa pastel, que fusiona la textura satinada y la transparencia sutil. En la parte superior, se destacaba por el leve brillo que tiene la tela, y que ella combinó con su maquillaje delicado, también en tonos pink. Pampita lo combinó con un recogido, que le permitía lucir su espalda y mantener ese estilo elegante perfecto para las fiestas.

El look rosa de Pampita

El rosa: el color elegido para Navidad y Año Nuevo

El rosa es uno de los colores más elegidos durante finales de diciembre. Con el correr de los años, se convirtió en una tendencia popular en las fiestas navideñas y celebraciones de Año Nuevo, por su simbolismo al hablar de amor, amistad y alegría. Es por eso que, en esta ocasión, Pampita le dio un estilo "pinkmas" a la moda, alejándose del clásico negro o blanco y rojo, y optando por el rosa como el color ideal para mantener la elegancia.

Los halagos no tardaron en llegar en los comentarios del posteo, llenando su casilla de mensajes con opiniones sobre la elección del look. Los expertos fashionistas lo marcaron como una de las tendencias claves, y mantuvieron el titulo de influencia hacia la modelo. Pampita es una de las celebridades que más le da importancia a la moda, sobre todo al momento de llegar ocasiones especiales, como son la Navidad y el Año Nuevo.

A.E