Qué es la falla multiorgánica, el delicado cuadro que mantiene internado a Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen, de 56 años, continúa internado en estado delicado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, en la localidad neuquina de San Martín de los Andes, tras haber sido diagnosticado con una falla multiorgánica que lo mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva.

El chef Christian Petersen atraviesa un delicado momento de salud

Según el parte oficial difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén junto al nosocomio, Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes después de descompensarse mientras participaba de una excursión al volcán Lanín, una montaña de más de 3.700 metros de altura donde se encontraba con un grupo de personas.

El operativo de rescate y el traslado de urgencia al hospital

Durante el ascenso, el chef comenzó a presentar malestar y debió ser contenido por los guías, activándose un operativo de rescate que permitió su descenso y traslado inmediato en ambulancia, primero al hospital local y luego al centro de alta complejidad donde permanece internado.

Christian Petersen

Qué es una falla multiorgánica y por qué se trata de un cuadro crítico

El cuadro clínico descrito en el informe médico caracteriza la condición de Petersen como falla multiorgánica, un síndrome grave en el que dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar de manera adecuada debido a una reacción inflamatoria descontrolada y daño progresivo. Este tipo de situación exige atención especializada continua en cuidados intensivos y suele requerir soporte vital como ventilación mecánica, apoyo circulatorio y terapias de sostén para funciones esenciales.

Christian Petersen

Las autoridades sanitarias solicitaron respeto por la privacidad del paciente y de su familia, señalando que cualquier actualización oficial se comunicará a través de los canales del hospital y del Ministerio. Hasta el momento, el pronóstico se mantiene reservado y se enfatiza la necesidad de monitoreo constante por parte del equipo médico.

Este episodio generó conmoción en el ambiente gastronómico y en los medios, donde Christian Petersen es reconocido tanto por su trayectoria en la cocina como por su participación en programas televisivos. El chef está acompañado en su recuperación por su esposa y su círculo más cercano, que sigue de cerca su evolución en un momento crítico.

BR