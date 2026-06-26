Qué es de la vida de Barbarita Vila, la hija de Daniel Vila: bajo perfil y enfocada en compromisos sociales

Daniel Vila es uno de los empresarios de la televisión y dirigente deportivo más influyentes en el sector de los medios de comunicación y el fútbol del interior de Argentina. Su presente con Pamela David los convirtieron en una pareja estable del medio y ejemplo de un amor digno en el ámbito laboral. Sin embargo, antes de esta gran historia de amor, tuvo dos relaciones anteriores que agrandaron a su familia y continuaron con el legado de su apellido.

Fruto del amor de su primera esposa, nacieron sus tres hijos mayores, y entre ellos se encuentra Bárbara Vila. Con un bajo perfil mediático, pero fuerte presencia en compromisos sociales, la joven se mantiene junto a la empresa de su papá y la realidad de algunas familias en Mendoza.

Daniel Vila, Bárbara Vila

La historia de amor de Daniel Vila y Elizabeth Martínez: el nacimiento de Bárbara y sus hermanos

Daniel Vila estuvo casado, por primera vez, con Elizabeth Martínez, su pareja durante la juventud y mientras comenzaba su camino laboral en su Mendoza natal. Ambos sellaron su amor en la década de los 80, y formaron una familia de cinco, junto a los tres hijos mayores del empresario. Agustín, María Noel y Bárbara comenzaron con el clan Vila, que siguió creciendo con el correr de los años. Sin embargo, y a pesar de un camino en los medios de comunicación y en el mundo empresarial como su papá, ellos eligieron tener un perfil similar a lo que fue la relación de Daniel con Elizabeth: la más alejada de los medios y del perfil público.

Por un lado, Agustín Vila se desempeña como empresario y director en el Grupo América, y dirigente del club de fútbol Independiente Rivadavia de Mendoza. Por el otro, María Noel Vila triunfa como CEO (Chief Executive Officer) de Jotax Producciones, productora ligada a América TV, y cuenta con una gran lista de estudios académicos pasando de comunicación en la Universidad Austral hasta Comunicación Empresarial y un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la ESIC Business & Marketing School, en Barcelona, España.

Bárbara Vila fue el cierre de la familia con Elizabeth, y se convirtió en la menor de los tres hermanos mayores. Nacida en 1988, es la de perfil más bajo de los tres más grandes, resguardándose en la privacidad e intimidad de su comunidad de más de dos mil seguidores de Instagram. Entre intereses gastronómicos y compromisos sociales, apuntó a una imagen más ligada a las acciones para ayudar a diferentes personas de su Mendoza natal.

Bárbara Vila, la hija de Daniel Vila

Barbarita Vila: compromiso social, bajo perfil y compañera laboral de su papá y su hermano

Bárbara Vila es la menor de los hijos mayores de Daniel Vila, y una de las que más cuida su bajo perfil mediático y en redes sociales. Si bien su papá la sigue en su cuenta oficial de Instagram, no comparte fotografías de ellas ni momentos íntimos que viven juntos. En su descripción, la joven destaca un camino por el mundo empresarial gastronómico, publicitando y siendo parte de Bruselas Cocina y Café, un bar-restaurante de meriendas y dulces saludables. Algunos usuarios apuntan a que también es parte de negocios turísticos en su Mendoza natal, al igual que toda su familia. Sin embargo, en los medios de comunicación, se presenta por su trabajo social, en la Fundación Grupo América.

Barbarita se desempeña actualmente como empresaria, administradora y directora de la Fundación Grupo América, la organización sin fines de lucro creada en 2010, bajo el conglomerado de su padre, que trabaja para fortalecer a los sectores más vulnerables de Mendoza, con ejes de acción en salud, educación,deporte y medio ambiente. En las redes sociales abiertas de la fundación, aparece ella acompañada de su hermano mayor, Agustín, y su papá, Daniel, en diversos eventos y reconocimientos que se les da en la provincia.

Con un estilo empresarial, marcado por un peinado que despeje su rostro, joyería delicada y apuestas sastreras business woman, se presenta frente a los periodistas mendocinos y cuenta las nuevas novedades de la Fundación, además de invitar a colaborar. Su fuerte presencia la marcó en la provincia, pero le mantiene el bajo perfil y su separación de su vida privada.

Bárbara Vila, la hija de Daniel Vila

En el ámbito familiar, Bárbara Vila mantiene una relación muy cercana con sus hermanos biológicos, así como con las hijas menores de su padre y los hijos de Pamela David, participando activamente en las reuniones familiares celebradas en la provincia. Si bien no suelen aparecer fotografías de esas ocasiones, y todos respetan su lejanía del mundo público, los medios de comunicación e integrantes de su familia destacan su compañerismo en cada proyecto familiar que surge.

La hija menor de los mayores de Daniel Vila mantiene un bajo perfil y un fuerte compromiso social, junto a la Fundación Grupo América. Esto la lleva a ser una de las mano derecha de su papá, y a aparecer en algunos eventos de importancia con una sonrisa en el rostro e ideas para su Mendoza querida.

A.E