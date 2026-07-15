Qué estudió Valentina Cervantes antes de mudarse a Londres con Enzo Fernández

La historia de amor de Valentina Cervantes y Enzo Fernández demostró cómo el amor puede ayudarlos a crecer en proyectos individuales como con un objetivo y deseos en común. La pareja se conoció en el 2018 y comenzó una relación que marcó un relato de superación, metas compartidas y segundas oportunidades. Sin embargo, antes de que su amor los llevara a mudarse por varios países del viejo continente, la influencer mantenía un perfil bajo y había comenzado dos carreras universitarias que decidió dejar.

El antes y después de Valentina Cervantes

¿Cómo era la vida de Valentina Cervantes, antes de Enzo Fernández? Dos carreras universitarias que dejó por amor

Valentina Cervantes y Enzo Fernández son de las parejas públicas de la selección argentina que formaron una familia de cuatro. Sin embargo, antes de convertirse en una figura pública internacional y mudarse al continente europeo, la influencer llevaba una vida alejada de los medios de comunicación y las redes sociales, y enfocada en sus metas académicas y laborales dentro de Buenos Aires, Argentina . Nacida en el partido de San Martín, compartió un entorno profundamente sencillo y cotidiano junto a su familia y su grupo de amigos de la infancia.

Durante su adolescencia, e impulsada por una marcada vocación hacia los idiomas y la docencia, comenzó a estudiar formalmente la carrera del profesorado de inglés. Sin embargo, su rutina habitual cambió de manera paulatina cuando comenzó su noviazgo con el futbolista en el año 2018. El romance los llevó a tomar la decisión de mudarse juntos a un humilde monoambiente, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde ella decidió esforzarse en su futuro y cambió de carrera.

Para poder afrontar los numerosos gastos diarios de la convivencia y colaborar de forma activa con la economía del hogar, consiguió un empleo estable y trabajó en un call center, hecho que ayudó a la pareja, en el nacimiento de su primera hija, Olivia, ocurrida en mayo del año 2020 en plena pandemia. Buscando expandir aún más sus horizontes profesionales, decidió inscribirse en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para iniciar formalmente los exigentes estudios de la carrera de Derecho, una disciplina académica que cursó con gran dedicación durante dos años consecutivos en esa prestigiosa institución pública.

El gran dilema profesional y personal para Cervantes se presentó finalmente a mediados del año 2022, cuando el mediocampista fue transferido oficialmente al Benfica de Portugal y obligó a toda la familia a armar las valijas para trasladarse de inmediato hacia la ciudad de Lisboa. Ante este cambio geográfico tan drástico, tomó la difícil determinación de poner en pausa sus estudios universitarios y dejar atrás su empleo en el país para priorizar la unión familiar y comenzar a hacer crecer una carrera empresarial y fashionista, y que continúa en la actualidad, mientras viven de forma definitiva en Londres.

Las primeras fotos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La actual vida de Valentina Cervantes con Enzo Fernández

La actual vida de Valentina Cervantes con Enzo Fernández es muy diferente a lo que ella había pensado durante su infancia y adolescencia. Tras dejar las dos carreras universitarias que había comenzado, formó un presente basado en el cuidado de sus hijos, sus trabajos en las redes sociales y una apuesta empresarial junto a su pareja.

Tras superar una comentada y breve distancia a finales del año 2024, la joven apostó con éxito a la reconciliación y reconstrucción de su vínculo amoroso con el futbolista, redefiniendo la dinámica de su familia constituida, la cual integran junto a sus dos pequeños hijos. Olivia, nacida en Buenos Aires en el año 2020, y el pequeño Benjamín, quien llegó al mundo a finales de 2023, se vuelven los protagonistas de los objetivos de sus padres, que concentran sus mayores esfuerzos diarios en brindar un entorno de estabilidad, contención y crianza compartida para los menores, protegiéndolos de la enorme exposición pública que genera la alta competencia deportiva de la Selección Argentina.

Actualmente, el núcleo familiar se encuentra radicado de forma definitiva en la ciudad de Londres, Inglaterra, por los compromisos laborales de largo plazo del mediocampista. Mientras tanto, Cervantes creó un perfil versátil, sabiendo capitalizar la enorme popularidad que ganó en los últimos años, por su presencia en entrevistas y realities de cocina. De esta manera, forjó una sólida carrera independiente como influencer de redes sociales y creadora de contenido digital experta en lifestyle, maternidad y moda internacional.

Además de sus constantes interacciones digitales, trabaja formalmente en campañas comerciales como modelo publicitaria para la prestigiosa agencia Multitalent de Argentina, y explotó su perfil empresarial más fuerte. Twenty four es una marca de ropa que abrió junto a su pareja, que apostará a la moda en un estilo sporty y relajado, inspirado en la cantidad de viajes al exterior que realizan juntos y la búsqueda de la comodidad para esas ocasiones.

La actual vida de Valentina Cervantes con Enzo Fernández

Valentina Cervantes estudió dos carreras, antes de mudarse a Londres con Enzo Fernández. Sin embargo, el gran crecimiento profesional del futbolista la llevó a cambiar de rumbo en su vida y darlo todo para construir un futuro con él en el exterior. Con una familia de cuatro consolidada y un gran perfil profesional, la influencer llevó su nombre a las altas esferas y se vuelve de las más queridas en redes sociales.

A.E