Los hijos de La Scaloneta: las tiernas fotos de los jugadores junto a sus herederos en modo "hinchas"

Son, muchas veces, el sostén invisible de cada jugador. Los que alientan sin especular y quienes, con un solo gesto o una sonrisa, funcionan como motor para sus papás. Pero fue tras la victoria de la Selección Argentina ante Suiza y su pase directo a las semifinales del Mundial 2026 que los hijos de la Scaloneta cobraron un protagonismo inesperado.

Las tiernas fotos de los jugadores junto a sus hijos en modo "hinchas"

La secuencia viral, que recorrió los portales del mundo, se concentró en un momento tan épico como emocionante para cualquier hincha: al terminar el triunfo por 3 a 1 en Kansas, buena parte de los herederos del equipo bajó al césped del Arrowhead Stadium e improvisó un tierno picadito con una botella de agua vacía como pelota.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova con Alaia.

Ante la atenta mirada de sus familias y los celulares documentando todo, los chicos, cada uno con la camiseta alusiva a su papá, corrieron detrás de la improvisada pelota, se divirtieron y regalaron uno de los momentos más espontáneos y enternecedores de la jornada.

“¡Acá se armó! Mirá... con una botella. ¡Pero denle una pelota, tenemos 500! Están jugando con una botella de agua”, comentó uno de los relatores desde el campo de juego. El pedido no tardó en concretarse.

Julian Álvarez y Amadeo.

Francesca De Paul, Giovanni Paredes y los hijos de los campeones

Entre los chicos se pudo ver una cara muy conocida: Francesca, hija de Rodrigo De Paul y Camila Homs, quien además de participar del picadito final se había viralizado horas antes por un tierno baile desde el palco VIP para familiares, imitando a su papá desde la tribuna.

Rodrigo De Paul y Francesca.

Las cámaras también captaron a Giovanni, hijo de Leandro Paredes y Camila Galante, junto a sus hermanos Victoria y Lautaro.

Leandro Paredes con Camila Galante y sus dos hijos, Victoria y Lautaro.

Otra de las protagonistas fue Emilia, nacida en España poco después del Mundial de Qatar, hija de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer, quien lució orgullosa la camiseta número 11 con el apellido de su papá.

También dijeron presente Santiago y Ava, hijos del Dibu Martínez y Mandinha, además de Valentín y Mía, hijos de Nicolás Otamendi.

Valu Cervantes y Enzo Fernández con Benjamín y Olivia.

Las familias que acompañan a la Scaloneta en el Mundial 2026

Tampoco faltó la familia de Julián Álvarez, una de las figuras del partido, quien sostuvo en brazos a su hijo Amadeo. También estuvo Alaia, la pequeña hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Lisandro Martínez y Muri López Benítez.

Entre las parejas de los futbolistas se pudo ver a Ludmila Isabella (Nicolás González), Kelci-Rose Bowers (Marcos Senesi), Agus Gandolfo (Lautaro Martínez) y Muri López Benítez (Lisandro Martínez).

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bower.

Otra de las mujeres que completó el dream team de la tribuna familiar fue Irene Ariza, pareja de Giuliano Simeone, junto a Carolina Baldini, mamá del futbolista.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez.

Los hijos de Messi y las postales más emotivas del Mundial

Completaron este verdadero equipo de celebrities Allegra Molina, hija de Nahuel Molina; Aurora Martínez, hija de Lisandro Martínez; Benjamín y Olivia Fernández, hijos de Enzo Fernández; y, por supuesto, Thiago, Mateo y Ciro Messi, quienes una vez más acapararon la atención desde su llegada al estadio junto a Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Ciro, Mateo y Thiago.

En la antesala de las definiciones del Mundial 2026, cada abrazo, beso y reencuentro familiar vuelve a demostrar que, más allá del resultado deportivo, el verdadero corazón de la Scaloneta también late en la tribuna. La presencia de esposas, parejas e hijos ya forma parte de la cábala del equipo de Lionel Scaloni y, con las redes sociales como vidriera, esos protagonistas silenciosos dejaron hace tiempo de pasar inadvertidos.