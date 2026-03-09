A qué huele Rusherking: este es el exclusivo perfume que usa

Rusherking sorprendió al dar a conocer a qué huele y cuál es el exclusivo perfume que lo acompaña en su día a día. Su elección se vincula con una fragancia moderna y juvenil que refleja un estilo versátil, dejando abierta la incógnita sobre cómo se integra en su vida cotidiana y en las tendencias actuales.

El exclusivo perfume que utiliza Rusherking

El cantante se convirtió en una de las figuras más destacadas de la música urbana argentina y, además de su estilo personal, su elección de perfume impactó a todos. Según mostró en sus redes sociales, utiliza el perfume Elixir de la edición We Are Tribe de Benetton. El Eau de Parfum se caracteriza por un perfil fresco, especiado y amaderado, pensado para acompañar la rutina diaria.

La fragancia elegida por Rusherking abre con una salida cítrica y vibrante, gracias a notas de kumquat (naranja enana), pomelo y pimienta rosa. Estas se acompañan con un matiz ligeramente picante que le da carácter. Luego evoluciona hacia un corazón aromático, donde la lavanda, la verbena de limón y la haba tonka equilibran el conjunto.

En el fondo aparece la parte más intensa y duradera del perfume, vetiver, ámbar y cipriol. Cada uno de estos aporta una base cálida y amaderada, con una estela profunda pero agradable, que aporta solidez y permanencia. El resultado muestra un aroma que combina frescura con intensidad, ideal para quienes buscan una fragancia versátil y con personalidad.

La tendencia en fragancias masculinas que impone Rusherking

En conjunto, el perfume We Are Tribe Elixir que utiliza Rusherking transmite una vibra juvenil y moderna, con un concepto que busca reflejar libertad, energía. Es una fragancia pensada para acompañar el día a día, con un estilo que se adapta tanto a situaciones informales como a momentos más elegantes.

La elección del artista se enmarca en una tendencia creciente dentro de la perfumería masculina, aromas que logran combinar frescura con notas amaderadas. Esta mezcla equilibra a la perfección lo energético y lo sofisticado. Estas fragancias se destacan por su versatilidad, ya que pueden usarse en diferentes contextos.

Cabe destacar que los perfumes con salida cítrica y especiada, como el que utiliza Rusherking, se convirtieron en favoritos de quienes buscan proyectar dinamismo y vitalidad. Al mismo tiempo, la presencia de notas cálidas en el fondo asegura una estela duradera, que acompaña durante gran parte del día.

Rusherking usa el perfume Elixir, de la línea We Are Tribe de Benetton, un perfume que se distingue por su salida cítrica y especiada. Su elección refleja una tendencia actual en la perfumería masculina, donde la frescura y la intensidad se combinan para crear aromas versátiles y modernos.

