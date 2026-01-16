El regalo de Rusherking a Wanda Nara que despertó fuertes rumores

La vida sentimental de Wanda Nara vuelve a quedar bajo el ojo del huracán mediático. En medio del revuelo por su reciente separación de Martín Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió al mostrar en redes sociales un llamativo regalo que recibió de parte de Rusherking, un gesto que no pasó desapercibido y que rápidamente despertó rumores de todo tipo.

Wanda Nara

Fue a través de sus historias de Instagram que Wanda Nara compartió una imagen desde su camarín, donde se veían varias bolsas de marcas reconocidas prolijamente acomodadas sobre el sillón. Junto a la postal, escribió un breve pero contundente mensaje: “Gracias @rusherking”. La publicación alcanzó para que las redes empezaran a sacar conclusiones y alimentar especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

La química entre Wanda Nara y Rusherking

Rusherking participa como invitado especial en MasterChef Celebrity y, según se vio al aire, entre él y Wanda Nara hay un clima distendido y de buena sintonía. Incluso, durante uno de los programas, la conductora lanzó un comentario que muchos interpretaron como un sutil palito dirigido a la China Suárez, ex pareja del cantante, lo que provocó una reacción pícara del músico.

El regalo de Rusherking a Wanda Nara

Lejos de esquivar la situación, Rusherking respondió con humor y dejó en claro su postura: “Ya sabía que caía yo en la volteada. Estoy ligando mucho, pero a Wanda dámela siempre de amiga”. Aun así, el gesto del regalo en un momento personal sensible para la empresaria no hizo más que potenciar las versiones.

Un nexo interminable entre Wanda Nara y la China Suárez

El nombre de Rusherking no solo quedó en el centro de la escena por el regalo a Wanda Nara, sino también por su pasado sentimental. El cantante fue pareja de la China Suárez, una figura históricamente enfrentada a la mítica conductora, y ese dato volvió a cobrar fuerza justo en el momento en que ambas quedaron envueltas en una nueva polémica mediática.

La China Suárez y Wanda Nara

Por un lado, el video viral que comparó antiguas declaraciones de Wanda Nara y de la China Suárez sobre Mauro Icardi reavivó el debate en redes y despertó todo tipo de teorías. Por otro, el gesto de Rusherking hacia la conductora de MasterChef Celebrity sumó un capítulo inesperado pues, el ex de la actriz ahora aparece vinculado, al menos desde lo simbólico, a la conductora, lo que para muchos usuarios no fue una simple coincidencia.