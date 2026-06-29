El clan Tinelli es de las familias más reconocidas de la farándula argentina, y protagonista de diversas noticias mediáticas. Cada uno de los integrantes tuvo una polémica que generó debate entre los medios de comunicación y un fuerte apoyo de algunos usuarios de las redes sociales. Sin embargo, hay uno de los integrantes que creció rodeado de la mirada de las cámaras de televisión, y apostó por una vida antimediática, reservando los detalles para la intimidad, y compartiendo solo algunas postales en su cuenta de Instagram. Se trata de Francisco Tinelli, el hijo varón y el mayor de la relación de Paula Robles y Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli con su familia

Francisco Tinelli, bajo perfil y fruto de la relación de Paula Robles y Marcelo Tinelli

Fruto de la relación de Paula Robles y Marcelo Tinelli, uno de los matrimonios más mediáticos de finales de los 90 y principios de los 2000, nació Francisco Tinelli, su hijo mayor. En marzo de 1998, abrió la familia entre la bailarina y el conductor, quienes habían logrado ensamblarse con las hijas mayores de Tinelli y su anterior esposa. Dada la importancia en medios de comunicación que tenía la pareja, el pequeño se crió rodeado de la mirada de las cámaras de televisión, acompañando a ambos padres en sus trabajos.

En noviembre del 2002, se volvió hermano mayor de Juanita Tinelli, y encontró a su mejor amiga y compañera de aventuras. Con el paso de los años, decidió alejarse de la mediatización y de hacer su vida pública, creando un círculo privado e íntimo para él y sus seres queridos. Lejos del camino que Marcelo y Juanita Tinelli eligieron, y de la fama que aún mantiene Paula Robles, a pesar de no aparecer en la televisión argentina, Francisco optó por un perfil reservado y "antimediático", declarando públicamente que ama su apellido pero que prefiere la privacidad y construir una identidad alejada de los flashes tradicionales del espectáculo.

Francisco Tinelli, Juanita Tinelli

El presente de Francisco Tinelli: protagonista de algunas polémicas, apuesta por la música y el modelaje

Francisco Tinelli tiene 28 años, y marcó un perfil rodeado de algunas polémicas mediáticas, un trabajo como emprendedor, modelo de una marca de ropa y un futuro en la música electrónica. Durante unos años, incursionó en el mundo empresarial gastronómico, y abrió Sachi, un exclusivo restaurante especializado en handrolls de sushi ubicado en el barrio de Belgrano. Tras su cierre permanente, apostó más por un camino en el modelaje, siendo el rostro de Ginebra Men , la firma de su hermana Micaela Tinelli. En su cuenta de Instagram, donde cultiva una comunidad de más de 500 mil seguidores, comparte las mejores campañas de la marca y crea un perfil que se deslumbra por las tonalidades neutras, el estilo de vida lujoso, y postales que juegan con el misterio y el contraste de luces.

Si bien sigue manteniéndose lejano de las cámaras de televisión, se robó algunos titulares de los medios de comunicación por algunas controversias. Por un lado, su firme decisión de negarse a participar del reality "Los Tinelli" generó un notable revuelo familiar. En esa línea, algunos programas de farándula filtraron versiones sobre supuestas complicaciones financieras personales que habrían requerido el respaldo de su madre, Paula Robles. Por el otro, a principios de 2025, protagonizó un accidente automovilístico menor en la ruta hacia José Ignacio que capturó la atención de los portales de noticias.

Sin embargo, muchos de los rumores o noticias fueron desestimados o desmentidos por los integrantes más mediáticos de la familia, resguardando la intimidad del joven de 28 años. En la actualidad, apuntó a un presente como DJ y productor de música electrónica, bajo el alias "Corante". Además, amplió su horizonte hacia el universo del cine independiente, donde recientemente debutó con éxito como productor asociado de la película "El tren fluvial" , la cual llegó a presentarse en la prestigiosa Berlinale.

Francisco Tinelli

La relación de Francisco Tinelli y su familia

Francisco Tinelli creció en una familia ensamblada por su papá, Marcelo Tinelli, su hermana, Juanita Tinelli, y los hermanos de parte de otras mamás. Con Juana, es con la que mantiene más cercana relación, de mutua protección y acompañamiento en aventuras . En redes sociales, no duda en hacerla protagonista de algunos de sus posteos, y acompañarla en los mejores y peores momentos, manteniendo los diferentes estilos de vida que tienen.

Con Micaela, Candelaria y Lorenzo, también tiene una complicidad de hermanos, habiendo sido criados bajo el mismo techo y peso del apellido. Con la mayor de todas, comparte el trabajo como modelo de su firma de ropa, y creando un lazo de fuerte unión, colaborando en sus proyectos y respaldándolas en cada paso. Asimismo, comparte el crecimiento de Lolo, volviéndose su cómplice y su protector en todo momento.

Con su papá, Marcelo Tinelli, la prensa reportó un distanciamiento temporal entre ambos, y creó fuertes especulaciones de una lejanía por culpa de sus diferentes estilos de vida. El conductor dejó en claro que eso no era real, y lo convirtió en protagonista de algunos posteos y momentos importantes, teniendo en cuenta el bajo perfil que siempre eligió.

La relación de Francisco Tinelli y su familia

Francisco Tinelli es el hijo mayor, fruto de la relación de Paula Robles y Marcelo Tinelli. Con un cercano vínculo con ambos, creó una vida bajo el modelaje, el perfil reservado, algunas polémicas, y lejos de las cámaras de televisión. Siendo uno de los hijos de celebridades con más seguidores en Instagram, el misterio hace crecer su personaje, que ahora lo lleva a incursionar en la industria de la música electrónica.

A.E