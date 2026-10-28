Así era la vida de Eulalia, la mamá de Lionel Scaloni que falleció a sus 74 años: familia en Pujato, perfil bajo y fundamental para su hijo

Una triste noticia trascendió en las últimas horas: Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, murió a los 74 años en su casa de Pujato, Santa Fe. La mujer atravesaba una enfermedad desde hacía varios años, era muy querida en su pueblo y se mantenía lejos de las cámaras.

Así era la vida de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni: familia en Pujato y perfil discreto

Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, falleció el martes 27 de octubre por la noche en su casa de Pujato, Santa Fe, a los 74 años. Atravesaba una enfermedad desde hacía varios años y era una persona muy querida en su localidad. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de la exposición mediática, ocupó un lugar fundamental en la vida del director técnico de la Selección Argentina, quien en más de una oportunidad habló públicamente de la preocupación por su salud y le dedicó importantes logros deportivos.

La noticia de su muerte se conoció este miércoles 28 de octubre, luego de que medios rosarinos y nacionales informaran sobre el fallecimiento a partir de la confirmación de fuentes cercanas a la familia. La pérdida física de Eulalia Marzetti generó muestras de pesar en el ámbito del fútbol argentino, donde Lionel Scaloni es una figura reconocida por haber conducido al seleccionado nacional a importantes conquistas.

En este sentido, a través de sus redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias al entrenador y a sus seres queridos. El organismo publicó una imagen con un lazo negro y un mensaje en el que manifestó: "La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti". El comunicado concluyó con unas palabras de acompañamiento para el director técnico en este difícil momento: "El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

El posteo de la AFA por la muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti no era una figura pública, pero su historia estuvo profundamente ligada a Pujato, la localidad santafesina donde nació su hijo Lionel el 16 de mayo de 1978. Allí vivió de manera permanente, construyó sus vínculos y desarrolló una trayectoria vinculada a la comunidad, mucho antes de que el apellido Scaloni alcanzara reconocimiento internacional por los éxitos de la Selección Argentina.

Durante años trabajó como jueza de paz de la Municipalidad, una función que la mantenía en contacto directo con los vecinos y sus necesidades cotidianas. Su labor estaba vinculada a trámites comunitarios y mediaciones, un rol de cercanía que la convirtió en una persona conocida en la localidad. Junto a su esposo, Ángel "Chiche" Scaloni, formó una familia y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Esta última también es conocida en la zona de Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

Eulalia Marzetti y su esposo Ángel Scaloni junto a sus tres hijos

Quienes conocían a Eulalia Marzetti la identificaban con una vida sencilla, ligada a sus afectos y a la rutina del pueblo. Pujato, una localidad de poco más de 3.700 habitantes, mantiene un vínculo estrecho con la familia Scaloni y representa un lugar especial para el entrenador, que suele regresar allí durante los períodos de descanso de sus compromisos profesionales.

La enfermedad de Eulalia Marzetti y las palabras de Lionel Scaloni

La salud de Eulalia Marzetti era una preocupación que Lionel Scaloni había compartido públicamente en distintas oportunidades. Su madre llevaba alrededor de cinco años atravesando complicaciones de salud y, pese a la distancia que podía imponerle su trabajo al frente del seleccionado nacional, el entrenador siempre dejó en claro la importancia que tenía su familia en su vida.

Una de las declaraciones más recordadas ocurrió el 14 de octubre de 2021, después de la victoria por 1 a 0 de Argentina frente a Perú, en el estadio Monumental, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Lionel Scaloni se mostró conmovido al referirse a la situación personal que atravesaba y reconoció que su preocupación estaba lejos de lo futbolístico.

Lionel Scaloni junto a sus padres, Eulalia Marzetti y Ángel Scaloni

En aquella oportunidad, el entrenador sorprendió al explicar que le resultaba difícil pensar en la Copa del Mundo mientras su madre enfrentaba problemas de salud. Sus palabras reflejaron el difícil momento que atravesaba y dejaron en evidencia que, incluso en medio de la responsabilidad de conducir a la Selección Argentina, su prioridad estaba puesta en sus seres queridos.

Meses antes, en julio de 2021, Lionel Scaloni también había tenido un gesto muy especial con ella tras la consagración de Argentina en la Copa América, luego de vencer a Brasil en el estadio Maracaná. En medio de la emoción por el título, el técnico eligió dedicarle el logro a su madre y recordó la difícil situación que estaba atravesando. "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó entonces, en una frase que conmovió a los hinchas y permitió conocer una faceta más íntima del entrenador.

De esta manera, Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni que falleció a sus 74 años, ocupaba un rol fundamental en la vida del director técnico de la Selección Argentina. Vivió en Pujato, Santa Fe, y junto a su esposo, Ángel "Chiche" Scaloni, tuvo tres hijos. Además, se desempeñó durante varios años como jueza de paz de la Municipalidad y mantuvo una relación cercana con los vecinos.