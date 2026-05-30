Quién es Ailén Cova y cómo comenzó su relación con Alexis Mac Allister

Ailén Cova es la novia de Alexis Mac Allister y la madre de Alaia, la beba del futbolista de la Selección argentina. Aunque su nombre cobró gran repercusión a partir de su romance con el campeón del mundo, oficializado en diciembre de 2022, la joven construyó su propio camino en el mundo de la moda, donde se formó profesionalmente y desarrolló una carrera como influencer.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Quién es Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister

Nacida en Argentina, Ailén Cova siempre estuvo vinculada al mundo de la moda. Estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y complementó su formación con estudios de estilismo en Vogue College. Gracias a esa preparación, desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte looks, tendencias y colaboraciones con distintas marcas.

Ailén Cova

Su estilo, caracterizado por prendas elegantes, tonos oscuros y una marcada influencia europea, la posicionó como una referente fashionista entre las parejas de futbolistas. Sin embargo, más allá de su faceta como influencer, también construyó una carrera ligada a la moda desde una perspectiva profesional y académica.

Cómo comenzó la historia de amor de Ailén Cova y Alexis Mac Allister

La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova tiene un ingrediente especial porque antes de enamorarse fueron amigos durante muchos años. Ambos se conocen desde la adolescencia y compartían el mismo círculo de íntimo en Santa Rosa, La Pampa.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister en 2011

La relación sentimental comenzó a fines del 2022, poco después de que el mediocampista pusiera fin a su noviazgo de varios años con Camila Mayán. La noticia generó repercusión y polémica en redes sociales, ya que algunos usuarios señalaron la cercanía previa que existía entre volante y la influencer.

Ailén Cova

A pesar de las críticas, la pareja apostó por su vínculo y rápidamente dio un paso importante: se instaló junta en Inglaterra, donde Alexis Mac Allister desarrolla su carrera profesional. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a mostrarse cada vez más unidos en redes sociales y en distintos eventos relacionados con la Selección argentina.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister con Alaia

Ailén Cova y Alexis Mac Allister, una familia consolidada en Inglaterra

Lo que comenzó como una amistad de años terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor. En marzo de 2025, Ailén Cova y Alexis Mac Allister anunciaron que estaban esperando su primer hijo y, meses después, en septiembre de ese mismo año, nació Alaia.

Ailén Cova y su hija, Alaia

Desde entonces, la modelo comparte algunos momentos de su nueva etapa como madre, mientras acompaña a Alexis en su carrera deportiva. Lejos de la polémica que rodeó el inicio de su romance, la pareja disfruta de una vida familiar consolidada en Inglaterra y se muestra más unida que nunca junto a su pequeña hija.