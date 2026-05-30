Quién es Ailén Cova y cómo comenzó su relación con Alexis Mac Allister

Ailén Cova es la novia de Alexis Mac Allister y la madre de Alaia, la beba del futbolista de la Selección argentina. Aunque su nombre cobró gran repercusión a partir de su romance con el campeón del mundo, oficializado en diciembre de 2022, la joven construyó su propio camino en el mundo de la moda, donde se formó profesionalmente y desarrolló una carrera como influencer.
Quién es Ailén Cova, la novia de Alexis Mac Allister
Nacida en Argentina, Ailén Cova siempre estuvo vinculada al mundo de la moda. Estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y complementó su formación con estudios de estilismo en Vogue College. Gracias a esa preparación, desarrolló una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte looks, tendencias y colaboraciones con distintas marcas.
Su estilo, caracterizado por prendas elegantes, tonos oscuros y una marcada influencia europea, la posicionó como una referente fashionista entre las parejas de futbolistas. Sin embargo, más allá de su faceta como influencer, también construyó una carrera ligada a la moda desde una perspectiva profesional y académica.
Cómo comenzó la historia de amor de Ailén Cova y Alexis Mac Allister
La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova tiene un ingrediente especial porque antes de enamorarse fueron amigos durante muchos años. Ambos se conocen desde la adolescencia y compartían el mismo círculo de íntimo en Santa Rosa, La Pampa.
La relación sentimental comenzó a fines del 2022, poco después de que el mediocampista pusiera fin a su noviazgo de varios años con Camila Mayán. La noticia generó repercusión y polémica en redes sociales, ya que algunos usuarios señalaron la cercanía previa que existía entre volante y la influencer.
A pesar de las críticas, la pareja apostó por su vínculo y rápidamente dio un paso importante: se instaló junta en Inglaterra, donde Alexis Mac Allister desarrolla su carrera profesional. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a mostrarse cada vez más unidos en redes sociales y en distintos eventos relacionados con la Selección argentina.
Ailén Cova y Alexis Mac Allister, una familia consolidada en Inglaterra
Lo que comenzó como una amistad de años terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor. En marzo de 2025, Ailén Cova y Alexis Mac Allister anunciaron que estaban esperando su primer hijo y, meses después, en septiembre de ese mismo año, nació Alaia.
Desde entonces, la modelo comparte algunos momentos de su nueva etapa como madre, mientras acompaña a Alexis en su carrera deportiva. Lejos de la polémica que rodeó el inicio de su romance, la pareja disfruta de una vida familiar consolidada en Inglaterra y se muestra más unida que nunca junto a su pequeña hija.