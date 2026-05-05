Ailén Cova dio cátedra de cómo lucir una campera de cuero: los cuatro looks con el abrigo tendencia del invierno

Ailén Cova es una de las mujeres de la Selección Argentina que más encuentra su pasión en la moda. Ella estudió y se graduó de la carrera de diseño indumentaria y textil en la UADE, y realizó un curso de stylist en la Vogue College, haciendo que sus conocimientos sobre la industria sean cada vez más amplios. Sin embargo, ella marca un claro estilo y amor por el oscuro y cómodo, en cada viaje que realiza. Es así como varios expertos denotaron que su abrigo favorito es la campera de cuero, y la influencer logra llevarlo para distintas ocasiones.

Ailén Cova y la campera de cuero

Los cuatro estilos de Ailén Cova con su abrigo de cuero favorito

1. La campera de cuero para el verano

Ailén Cova entiende que las prendas no tienen una temporada única para usarse, y que, con buena combinación, pueden lucirse en diferentes climas. Es por eso que, durante un paseo por las paradísiacas playas europeas, la influencer demostró que la campera de cuero puede ser perfecta para ese momento de viento en los días de verano. Para la ocasión, la combinó con una musculosa con escote pronunciado y un pantalón holgado. Sin embargo, el abrigo se distinguía del clásico al ser de un estilo crop top y con mangas 3/4, que permitían la entrada del fresco.

Ailén Cova y la campera de cuero

2. Look nocturno y canchero con la campera de cuero

Durante su embarazo de Alaia, Ailén Cova no se perdió de ninguna de las fiestas más divertidas con sus amigos y familia. Sin embargo, lucir de gala y nocturna no es lo mismo, y ella encontró la manera de hacer que un look elegante pueda verse canchero, con el agregado de la campera de cuero. Vestidos largos o cortos, en su mayoría de colores oscuros, se elevan en el estilo chic con este abrigo tendencia que invita a darle una vuelta de tuerca urbana.

Ailén Cova y la campera de cuero

3. El total black urbano y la campera de cuero estrella

La campera de cuero es un clásico de la temporada de invierno que permite elevar los looks y darles un toque más urbano y canchero. Sin embargo, sus variaciones permiten acompañar los estilos de cada una de las personas que la vistan. En preparaciones para ir a caminar con su hija Alaia, Ailén Cova demostró el diseño más clásico y cómo va de la mano con la moda holgada y cómoda de la ciudad. Con un loook monocromático total black, donde el jean y la remera manga larga buscaban abrigarla, agregó la campera XL de cuero, siguiendo con esa búsqueda de comodidad y movimiento.

Ailén Cova y la campera de cuero

4. El tapado de cuero ideal para el invierno

Ailén Cova dejó en claro que su camino era la moda y su amor por el negro una forma de dejar una marca dentro de las tendencias. Es por eso que el cuero también fue un textil que la acompaña a lo largo de todos sus años. Fue así que fue encontrando distintas maneras de lucirlo como abrigo, y una de las más originales la marcó durante un viaje familiar por París. Allí, con un conjunto cómodo y urbano de tendencias, marcó el tapado de cuero largo, que brindó un aire londinense al look, sin perder su estilo tradicional.

Ailén Cova y la campera de cuero

Sus seguidores y expertos de la moda no tardaron en notar esta coincidencia del abrigo tendencia en varios de sus looks, y cómo la influencer dio cátedra de lucir la campera de cuero en diferentes estilos. Ailén Cova volvió a coronarse como una de las expertas fashionistas de la Selección Argentina, dejando en claro su amor por las tonalidades oscuras, el estilo urbano y comfy, y el textil ideal para fusionar la funcionalidad de abrigo con lo canchero del brillo.

A.E