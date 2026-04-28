Las tiernas fotos de la escapada familiar de Alexis Mac Allister, Ailén Cova y su hija en Roma

Alexis Mac Allister compartió las tiernas fotos de la escapada familiar junto a Ailén Cova y su hija Alaia en Roma, un viaje que mostró distintos momentos en escenarios emblemáticos de la ciudad. La pareja disfrutó de paseos y actividades que reflejaron la dinámica de su nueva etapa como familia, en un entorno cultural y visual único.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova disfrutaron de una escapada familiar con su hija Alaia

Alexis Mac Allister protagonizó junto a Ailén Cova y su hija una escapada a Roma que quedó registrada en una serie de imágenes familiares. Las postales mostraron recorridos por lugares históricos y escenas cotidianas que marcaron la experiencia de la pareja en la capital italiana, con la niña como eje central de cada momento.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a su hija Alaia

En las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron cómo fueron sus días de descanso con su pareja y su hija. Su posteo los mostró disfrutando de espacios icónicos de la capital italiana, con la compañía de la pequeña de 7 meses en cada actividad.

La publicación dejó ver a Alexis Mac Allister y Ailén Cova disfrutando de caminatas por calles históricas, visitas a monumentos y momentos de descanso, siempre con la niña como protagonista. La secuencia de imágenes transmitió la idea de un viaje pensado para disfrutar en familia, con un tono cálido y cercano.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a su hija Alaia

Uno de los aspectos más destacados de la escapada fue la foto de la familia frente al Coliseo romano, donde el futbolista sostenía a su hija en brazos y ambos eran abrazados por la modelo. Además, se destacó el estilo urbano y relajado de cada uno, ambos se lucieron con jeans y con remeras amplias que variaban entre el gris y el blanco.

Paseos familiares y lugares históricos: El viaje a Roma de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Desde paseos por zonas turísticas hasta momentos más relajados, las fotos reflejaron el íntimo momento que vivieron Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a su hija. La pareja también se mostró en situaciones cotidianas, como comidas al aire libre y recorridos por calles emblemáticas de la ciudad.

Estas imágenes complementaron las postales más tradicionales de la ciudad, ofreciendo una mirada completa del recorrido de la familia. Además, la secuencia de gestos de complicidad entre la pareja, que se mostró disfrutando de cada momento con la pequeña Alaia. Cabe destacar que estas son una de las primeras vacaciones de la niña.

Una de las fotos más destacadas de la pareja los muestra a ambos frente a un espejo mostrando sus looks previo a una salida familiar. Mientras Alexis Mac Allister se declinó por un pantalón negro con una remera blanca junto a una campera roja, Ailén Coba se diferenció por un atuendo más moderno. Su elección se basó en un jean clásico con un top blanco, sumó también una chaqueta negra con cartera a juego.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova mostraron las tiernas fotos de su escapada familiar en Roma junto a su hija, en un recorrido que combinó paseos por lugares emblemáticos y momentos cotidianos. Las imágenes mostraron la dinámica de la pareja, con escenas que dejaron ver el buen momento que viven junto a la pequeña.

VDV