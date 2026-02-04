Quién es Andrés Fabbi, el novio de Coco Carreño, y por qué terminaron su relación después de 9 años

Sebastián “Coco” Carreño sorprendió al anunciar públicamente que se separó de Andrés Fabbi luego de nueve años de relación. El cocinero eligió el programa LAM para hablar del final de una historia que, aunque se mantuvo mayormente lejos del ruido mediático, fue una de las más estables de su vida.

Fiel a su estilo de bajo perfil, Coco Carreño explicó que la ruptura ocurrió en noviembre, pero que ambos decidieron mantenerla en privado durante un tiempo: “Me separé. En realidad, me vengo haciendo como el desentendido y no digo nada”, reconoció, al dejar en claro que el silencio no fue casual, sino una forma de cuidar la intimidad de la pareja y respetar los tiempos de ambos.

Quién es Andrés Fabbi expareja de Coco Carreño

Andrés Fabbi fue la pareja de Coco Carreño durante casi una década y compartió con él una convivencia que comenzó desde el primer momento. Aunque siempre se mantuvo lejos del foco mediático, su relación con el conductor de La cocina rebelde estuvo marcada por la estabilidad, los proyectos compartidos y una fuerte conexión cotidiana.



En distintas entrevistas previas, Coco Carreño había destacado la complicidad que los unía. “Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente. Y que lo respeto”, expresó en una reciente charla, donde también remarcó la sincronía y el compañerismo que caracterizaron al vínculo. Juntos compartieron no solo años de vida en común, sino también el amor por Rafa, el perro que adoptaron y que hoy sigue siendo un nexo entre ambos.

Por qué terminó la relación después de 9 años

Lejos de los escándalos y las versiones cruzadas, Coco Carreño fue claro al explicar los motivos de la separación. Según relató, no hubo terceros ni conflictos graves, sino un desgaste propio del paso del tiempo y de la convivencia prolongada: “Las parejas se desgastan. Las cosas mutan, van cambiando; el amor toma otra forma”, afirmó.

La decisión, según contó, fue consensuada y tomada desde el cuidado mutuo: “Decidimos darle un fin a eso antes que hacer cualquiera”, sostuvo. Hoy, Coco Carreño asegura estar enfocado en sí mismo y en su trabajo. “Necesito estar solo y tranquilo”, sentenció, marcando el inicio de una nueva etapa personal.