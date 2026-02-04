La pelea judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, lejos de apaciguarse, volvió a cobrar un nuevo round. Luego de las polémicas declaraciones de la abogada del jugador del Galatasaray, Lara Piro, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) salió con los tapones de punta a responderle a la letrada y a exponer en detalle la deuda de alimentos que mantiene su ex con sus hijas Francesca e Isabella. En este marco, revelaron la descomunal cifra que paga todos los años la empresaria por la educación de sus herederas.

Wanda Nara lapidó a Mauro Icardi

Tras el famoso descargo de Mauro Icardi donde acusó a Wanda Nara de ladrona por haber robado siete millones de euros, la mediática presentadora de Telefe salió a confrontarlo a él y a su letrada en el programa DDM (América). En diálogo con Marina Calabró, detalló que el deportista tendría una deuda de alimentos valuada en 700 mil dólares. La misma incluiría gastos de comida, indumentaria, ocio, salud y educación.

Wanda Nara | Instagram

Ante el pago parcial de este dinero adeudado para que pueda salir del país, la conductora del reality de cocina aseguró: “Seguro que vayamos por el remate de La casa de los sueños. Vamos a hacer lo que tenga que hacer para cobrar los alimentos”. Asimismo, se defendió de las declaraciones propiciadas por la letrada y su expareja y redobló la apuesta: “En Italia ya se pidió la compensación económica y está establecida por los años que él no me permitió trabajar. Pero es normal, es también lo que seguramente le pida a su actual pareja si el día de mañana se separan y demuestra que él no la dejó trabajar más”. Finalmente, lanzó tajante: “Evalúan el patrimonio mío inicial, hacen una evaluación de patrimonio y ahí exactamente determinan el monto. Así como dicen que yo acá no presenté mis balances, en Italia está todo presentado, que es donde la Justicia estaba avanzando”.

Wanda Nara no escatima en gastos

Más allá de la fortuna patrimonial acumulada por Wanda Nara a lo largo de los años, la exesposa de Mauro Icardi va en búsqueda de hacer cumplir los derechos de Francesca e Isabella de recibir la manutención correspondiente de su papá. En este contexto, la conductora temporaria del ciclo vespertino analizó los gastos que mantiene en Argentina y el sofisticado estilo de vida que le brinda a sus cinco hijos.

Wanda Nara, Mauro Icardi | Instagram

Según los cálculos de la periodista, la mayor de las hermanas Nara en el último año desembolsó una jugosa cifra en concepto de educación para sus hijas mujeres; un valor que escalaría a más de cien mil dólares. “Ella paga todo. (...) Me dice que, por año, ella tiene 120 dólares”, explicó Marina mientras leía al aire los mensajes que intercambió con la afamada rubia. Además, contó que hay una deuda de “dos años más las multas” y que Icardi “había pedido bajar la manutención al tres por ciento”.

Cabe destacar que las niñas Icardi, desde que se instalaron en el país, asisten a La Asociación Lincoln School, una institución educativa de excelencia y de prestigiosos estándares ubicada en Nordelta. La misma responde a programas educativos de Estados Unidos, junto con un bachillerato internacional. De acuerdo con los aranceles de dicho establecimiento, las cuotas mensuales rondan entre los dos y los cinco millones de pesos, variando el nivel al que asisten los alumnos.

De esta manera, mientras Wanda Nara mantiene un rígido litigio judicial con Mauro Icardi, se encarga por completo de brindarle la mejor educación a las pequeñas Isabella y Francesca en la exclusiva institución que eligen las familias más importantes del país para sus hijos. En paralelo, sigue reclamando el derecho básico de las menores que es tener el amparo económico por parte de su progenitor. “Acá si les pagan los alimentos a las chicas, se termina el problema y chau abogadas”, concluyó tajante.

NB