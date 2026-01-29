Así es la nueva cocina de Coco Carreño: alacenas invisibles, isla de lujo y muchísimo espacio de almacenamiento

Coco Carreño, el reconocido chef que inició su carrera siendo ayudante de cocina y coequiper de Maru Botana, sigue pisando fuerte en el mundo de la gastronomía. Hace unas semanas, utilizó sus redes sociales para presumir su nueva cocina, un espacio creado para ser el escenario de sus recetas y su presencia en las plataformas de interacción social. “Hoy más que nunca los invito a que conozcan mi nueva cocina”, señaló con bombos y platillos.

Coco Carreño estrenó cocina

La nueva cocina de Coco Carreño no es solo un ambiente renovado: es una declaración de entrega absoluta por la comida. Moderna, funcional y pensada al detalle, el espacio refleja su identidad como cocinero y comunicador gastronómico. Con líneas limpias, materiales nobles y una distribución inteligente, la cocina se convierte en el corazón de su casa y, al mismo tiempo, en un set ideal para crear y compartir recetas con su comunidad digital.

Coco Carreño | Instagram

Tal como él mismo lo anunció en su cuenta personal de Instagram, el especialista en recetas abrió las puertas de su hogar con una frase que ya es parte de su historia televisiva: “Bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa”. En esta nueva etapa, resignificó ese lema y presentó un espacio completamente nuevo, diseñado no solo para el uso cotidiano sino también para grabar contenidos y transmitirlos en la famosa red social de la camarita, donde cada receta tendrá como protagonista este sitio.

Uno de los aspectos más llamativos del diseño que eligió el empresario es el sistema de alacenas y cajones con agarres invisibles. No se trata de muebles sin apertura, sino de un diseño depurado donde los tiradores y las ménsulas desaparecen a la vista, logrando una estética continua y minimalista. Este recurso aporta elegancia y orden visual, además de potenciar la sensación de amplitud en todo el ambiente.

La isla central es otro de los grandes lujos de la cocina. Amplia, robusta y multifuncional, se convierte en el eje de trabajo y encuentro. Allí se destaca la superficie de Calacatta Gold, un material elegido tanto por su impacto visual como por su resistencia: permite picar, amasar y apoyar utensilios directamente sobre la mesada, soportando sin problemas el frío y el calor. Un detalle que combina practicidad extrema con sofisticación.

"Los cocineros siempre estamos picando sobre una tabla, con un cuchillo bien afilado, pero acá es un placer trabajar con este material, que se llama Calacatta Gold. Podés picar directamente sobre la superficie sin que le pase nada: amasar, apoyar lo que quieras… soporta tanto el frío como el calor. Es espectacular", señaló.

Nueva cocina de Coco Carreño | Instagram

Un lugar pensado para el confort y la practicidad

Tal y como explicó en el video que difundió en la web, la cocina está pensada desde la ergonomía. Coco Carreño prioriza la comodidad en cada movimiento dentro de este perímetro culinario. El horno y el microondas están ubicados a una altura estratégica, evitando la necesidad de agacharse al cocinar, un punto clave para quienes pasan muchas horas frente a las hornallas. Cada decisión responde a una lógica profesional, donde el diseño acompaña el ritmo real del trabajo culinario.

El almacenamiento también ocupa un rol protagónico. Un sector especialmente diseñado reúne todas las sartenes en un solo lugar, perfectamente ordenadas y de fácil acceso, justo frente a la placa eléctrica. A esto se suman electrodomésticos de acero inoxidable y muebles empotrados de madera, con alacenas flotantes que aportan calidez sin recargar el espacio, manteniendo una estética contemporánea y funcional.

"Esto, la verdad, es una bomba: todas las sartenes en un solo lugar, ordenadas y bien ubicadas, listas para sacar y cocinar. Justo enfrente tengo la placa eléctrica, más cómodo imposible", indicó entusiasmado.

Con esta transformación, Coco Carreño logró un espacio que va más allá de lo estético: es un espacio vivo, pensado para crear, compartir y disfrutar. Moderna pero práctica, profesional pero hogareña, la nueva cocina resume su manera de entender la gastronomía y confirma que, cuando el diseño está bien pensado, cocinar se convierte en un verdadero acto de placer.

NB