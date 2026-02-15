Quién es Lucas, el hijo menos conocido de Gabriel Batistuta que lo convirtió en abuelo por segunda vez

“Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida Catalina”, escribió Gabriel Batistuta este domingo en su cuenta de Instagram. Junto a esa frase, subió un carrete de fotos de su hijo Lucas con la pequeña, tanto en la clínica como en su casa. Se trata de la primera nieta del ex futbolista.

Lucas, sigue los pasos de su padre, Gabriel Omar Batistuta.

Lucas Batistuta es el segundo hijo de Gabriel Batistuta. Aunque no es tan conocido como Thiago, que supo destacarse en la televisión argentina y trabaja en diferentes medios, el joven de 29 años cuenta con una interesante carrera en el mismo deporte donde brilló su padre, aunque desde un rol completamente diferente.

Lucas, el hijo de Gabriel Omar Batistuta con su bebé recién nacida.

Lucas Batistuta es director técnico. A pesar de su corta edad, ya conoció algunos éxitos deportivos y se consolidó en su trabajo en el futbol de Santa Fe. En 2025, estuvo al mando de Romang F.C. un club de la Liga Reconquistense con el que se consagró tricampeón en su primer año de gestión. Más allá de eso, su mérito pasó por profesionalizar el plantel, ya que armó un cuerpo técnico mucho más parecido al del futbol grande y agregó días de entrenamiento para el plantel.

Gabriel Omar Batistuta y su primer nieto, Lautaro.

Hace algunas semanas, esos logros terminaron por catapultarlo a una instancia mayor. A principio del 2026, Lucas Batistuta fue confirmado como entrenador de Boca Unidos de Corrientes, que se desempeña en el Federal A. El anuncio fue muy bien recibido por la gente, que obviamente no pudo evitar compararlo con su padre.

Lucas Batistuta.

Los nietos de Gabriel Omar Batistuta

Catalina es la segunda nieta de Gabriel Omar Batistuta. El primero de los nietos se llama Lautaro, nació en 2020, y es también es producto de la historia de amor de Lucas Batistuta y Dalila Pietro. Sin embargo, los dos niños no son los únicos bebés que aparecen en la familia del ex delantero de la selección argentina. Thiago Batistuta también espera su primer hijo, junto a su pareja, Natalia Maffeo. “Mamá y papá te esperan con mucho amor”, escribieron en septiembre del 2025, cuando anunciaron la llegada de su primogénito.

Así anunciaba Thiago Batistuta la legada de su hijo.

Gabriel Omar Batistuta se convirtió en abuelo por segunda vez, mientras espera al tercero del clan. Su hijo, Lucas, sigue sus pasos de cierta manera en el plano profesional, pero también ha formado una familia de la que el ex jugador se muestra totalmente orgulloso.