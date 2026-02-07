Adiós al corte carré: Sofi "La Reini" Gonet sorprendió con su cambio de look y marcó tendencia con un pelo XL

Sofi “La Reini” Gonet volvió a marcar tendencia. Ícono fashion y referente beauty en redes, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a sus seguidores al mostrar un rotundo cambio de look durante una escapada a Cariló. A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró cómo dejó atrás su clásico corte carré para dar paso a una melena mucho más larga, con extensiones y un tono visiblemente más claro.

Sofi "La Reini" Gonet sorprendió con su cambio de look

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram este sábado 7 de febrero, Sofía "La Reini" Gonet lució un pelo extra largo, con ondas suaves y movimiento, que refuerza una estética relajada pero ultra sofisticada, ideal para el mood veraniego de la Costa Atlántica. El nuevo largo no pasó desapercibido y rápidamente generó comentarios y elogios entre sus seguidores, que celebraron el giro beauty.

Sofi "La Reini" Gonet

El cambio no fue solo en el largo: Sofi también apostó por aclarar el color, logrando un rubio más luminoso y natural, perfecto para potenciar el bronceado y acompañar looks comfy chic, como los que suele elegir para sus días de descanso. Una jugada que confirma que las melenas XL vuelven con fuerza y se posicionan como una de las grandes tendencias del año.

En contraste, las fotos del antes muestran a La Reini con su ya icónico carré, prolijo y moderno, que durante mucho tiempo fue parte de su sello personal. Sin embargo, este giro demuestra que animarse al cambio también es una declaración de estilo, y Sofi lo hace, una vez más, marcando agenda en moda y belleza.

El nuevo look de Sofi "La Reini" Gonet

Sofi “La Reini” Gonet brilló con su look en Cariló

Durante su escapada a Cariló, Sofi Gonet no solo mostró su nuevo pelo XL sino que también confirmó su lugar como referente de estilo con looks relajados, cancheros y alineados al espíritu costero. Fiel a su impronta, apostó por prendas cómodas pero trendy, ideales para disfrutar de días de descanso sin resignar moda.

Sofía Gonet

En las imágenes que compartió en sus redes, se la ve luciendo outfits comfy chic, con tejidos al cuerpo, tonos neutros y siluetas simples que acompañan el movimiento de su nueva melena. El estilismo, descontracturado y natural, reforzó ese mix entre descanso, tendencia y sensualidad sutil que ya es marca registrada de La Reini.