Quién es y a qué se dedica Zory Awada, la hermana mayor de Juliana

Juliana Awada volvió a mostrar un momento de cercanía con Zoraida Awada, su hermana mayor, que suele mantenerse lejos de las cámaras. Su nombre aparece en contadas ocasiones, generalmente vinculado a reuniones familiares o celebraciones importantes, asociados a su hermana menor. A pesar de su bajo perfil, la empresaria está ligada desde hace años al negocio familiar, conservando un vínculo muy cercano con sus hermanos.

Zoraida Awada, la hermana mayor de Juliana Awada, lejos de la fama y ligada a la empresa familiar

En las últimas horas, Juliana Awada compartió una imagen junto a una de las personas más importantes de su entorno familiar para celebrar una fecha especial. La empresaria dedicó un mensaje de cumpleaños a su hermana mayor, Zoraida Awada, a quien definió con palabras que reflejan el fuerte vínculo que mantienen desde hace años: “Feliz cumpleaños a mi hermana mayor, mi segunda mamá. Siempre incondicional. Te amo”.

Juliana y Zoraida Awada

Conocida por sus seres queridos como Zory, es la mayor de los hijos de Abraham Awada y Elsa Esther “Pomi” Baker, y desde hace décadas forma parte del entramado empresarial familiar. Aunque su apellido es ampliamente reconocido en distintos ámbitos, la hermana de Juliana Awada mantiene un perfil extremadamente reservado. Sus apariciones públicas son escasas y, en general, solo trascienden a través de fotografías compartidas por sus hermanos durante reuniones familiares.

Pomi Baker, Alejandro, Daniel, Juliana, Zoraida y Leila Awada

Esa decisión de mantenerse alejada de los medios la convirtió en una de las integrantes menos conocidas del clan. Mientras algunos de sus hermanos desarrollaron carreras con una mayor visibilidad pública, la empresaria siempre prefirió concentrarse en sus actividades profesionales y en su vida privada, preservando el bajo perfil que la caracteriza.

A qué se dedica Zoraida, la hermana mayor de Juliana Awada

Dentro del grupo Awada, Zoraida desarrolló su camino en el mundo empresarial, especialmente en el sector textil y comercial. Desde hace años participa en la compañía creada por sus padres, una firma ligada históricamente a la industria de la moda y la indumentaria. Su trabajo estuvo vinculado principalmente al área comercial y de ventas, una función clave dentro de la estructura de la empresa familiar.

Pomi Baker, Juliana, Zoraida, Leila Awada y su familia

Mientras algunos de sus hermanos tuvieron roles relacionados con el diseño, la imagen de marca o la representación institucional, ella se enfocó en la gestión y el desarrollo comercial, trabajando de manera coordinada. La familia Awada está integrada por cinco hermanos: Alejandro, Daniel, Kemel, Leila, Zoraida y Juliana. Cada uno construyó su propio recorrido profesional, aunque manteniendo un vínculo cercano.

En el caso de la empresaria, quienes conocen la dinámica familiar destacan especialmente la relación que conserva con Juliana Awada, una cercanía que quedó reflejada en el mensaje que la ex primera dama compartió para su cumpleaños. Además de su actividad empresarial, Zory se sabe que está casada con Alberto Artemio Rossi, pero ambos mantienen un perfil alejado de los medios.

Juliana Awada

Juliana Awada volvió a poner en primer plano el vínculo que mantiene con Zoraida Awada, una de las integrantes más reservadas de su familia. Alejada de la exposición pública y enfocada en sus actividades dentro del ámbito empresarial, construyó una trayectoria ligada al desarrollo de los negocios familiares, acompañando desde un perfil discreto una historia marcada por el trabajo y la cercanía entre hermanos.

VDV