Denuncian a Julio Iglesias por trata de personas

Julio Iglesias es un cantante español con un extensa trayectoria en la industria musical. Ahora, a sus 82 años, salió a la luz una fuerte acusación en su contra. Según una investigación exclusiva de Eldiario.es, dos mujeres relataron las agresiones sexuales que sufrieron de su parte cuando trabajaban para él.

Los detalles sobre la denuncia a Julio Iglesias por trata de personas

De acuerdo a la denuncia radicada en España, a la cual accedieron elDiario.es en colaboración con Univision, dos exempleadas de Julio Iglesias relataron haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo durante el año 2021 cuando trabajaron para el músico.

En sus testimonios narraron que Julio Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Además, agregaron que durante su jornada laboral recibían insultos y humillaciones de parte de él. La acusación, que fue realizada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional bajo la carátula de trata de seres humanos y agresión sexual, cuenta con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.

La misma señala a Julio Iglesias como autor principal de los hechos, pero también incluye a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas como cómplices. La nacionalidad española del intérprete permite que sea denunciado en su país natal, aunque las denuncias habrían ocurrido en otros lugares.

El sitio español expuso que las dos mujeres, bajo los nombres de Laura y Rebeca como nombres ficticios para proteger su identidad, acudieron a los tribunales en busca de justicia para ellas y para el resto de mujeres que trabajaron con él. En declaraciones con este medio, Rebeca afirma que su denuncia busca “que todo lo que hacía él allí no quede impune” y “que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”.

Laura, por su parte, desea enviar un mensaje “a todas las víctimas de esta persona para que hablen y crean en la justicia, que entiendan que no fue algo que les pasó solo a ellas”. En este sentido, la denunciante asegura: “Quiero que ese sea el impacto, que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia".

Por último, expresó contra Julio Iglesias: "No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual”.

Las medidas de protección que tomó la Justicia española para las denunciantes de Julio Iglesias

Sus abogadas solicitaron en el escrito ante la Fiscalía que se proteja su identidad por su situación de “especial vulnerabilidad socioeconómica” y la posición de poder que posee Julio Iglesias y su “considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”. Mientras tanto, las mujeres aseguran que “temen por su integridad, su privacidad, su seguridad y su estabilidad emocional si se revela su identidad”.

En esta misma línea, afirman que sienten miedo de sufrir “presiones externas o acercamientos motivados por posibles amenazas dirigidas a hacerlas desistir” de sus acciones. Por esta razón, la organización internacional Women’s Link Worldwide decidió apoyarlas y solicitó “medidas urgentes de protección para las víctimas” y sus allegados.

Las acciones legales que Women’s Link acompaña buscan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España brinde medidas de protección para Rebeca y Laura de forma inmediata e impulse una justicia con enfoque feminista que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico.