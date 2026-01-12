La foto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que confirmaría el embarazo: “Se agranda la familia”

En las últimas horas, el nombre de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelve a estar en el foco de la escena mediática. La pareja, que es seguida de cerca por millones de fanáticos de la cantante popular y observada por el ambiente deportivo, está pasando unas románticas vacaciones en la playa. Sin embargo, en la última publicación que realizó el jugador de la Selección Argentina en su cuenta personal de Instagram se volvieron a despertar los rumores de embarazo debido a un contundente video en el que se lo ve al volante tatuarse tres corazones.

El gran gesto de amor de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

Cada paso que dan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es seguido con lupa por los usuarios en redes sociales y por la prensa en general. No obstante, tanto la actriz como el deportista suelen hablar a través de las imágenes que publican en sus respectivas cuentas de Instagram. Cada uno de ellos reúne un caudal significativo de seguidores, por lo que cada acción es sumamente monitoreada, comentada y celebrada.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

En este caso, el campeón mundial realizó un posteo en el que deslizó las postales más significativas de sus vacaciones junto a su afamada novia. En el pie del carrusel agregó tres emojis de corazones -hasta ahí normal cuando una persona quiere simbolizar el inmenso amor que se tienen, por eso recurre a la multiplicación de los íconos-. Pero, la cuestión caló más profundo cuando la artista juvenil le dibujó en la parte baja de su torso tres corazones rojos.

Como si esta acción fuese poco, mostró cómo de inmediato se lo tatuó inmortalizando el trazo de su amada en su piel para siempre. Tini, en respuesta a semejante gesto de amor no dudó en responder a este post también con tres emojis de corazones y con la contundente frase: “Te amo”. Asimismo, las reacciones en la caja de comentarios no tardaron en llegar y los rumores de embarazo empezaron a sonar con fuerza.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

El motivo de los seguidores de Tini y Rodrigo para asegurar que se agranda la familia

Con el correr de las semanas, el amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se vuelve cada vez más fuerte. Tan es así que las demostraciones de amor están a la vista. Cada uno, desde su lugar, se acompaña en sus respectivas carreras, como así también disfrutan del tiempo juntos. Más enamorados que nunca, el jugador decidió llevar para siempre a la joven en su piel, pero la cantidad de corazones, para algunos, va más allá que un simple garabato: habría embarazo en puerta.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

Frases tales como: “Hay un baby en camino”; “Se agranda la familia”; “Anuncia embarazo” y “Ahora son tres”, fueron algunas de las conjeturas que comenzó a sacar la gente, comenzando a asegurar que estas fotografías no hacían más que confirmar el embarazo de Tini. Por su parte, hubo un grupo que confrontó estas especulaciones y sugirió que los tres corazones serían una síntesis de “Tini Tini Tini” o, como se la conoce, “la Triple T”.

Así, lo que comenzó siendo un gran gesto de amor de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel se transformó rápidamente en un fuerte rumor de que en los próximos meses se convertirán en padres. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas se hizo eco de estas especulaciones, dejando que su amor prevalezca por sobre cualquier tipo de comentario sobre su unión, incluso ante la presunta llegada de un nuevo integrante a la familia.

NB