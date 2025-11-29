Preocupación por Luis Brandoni: por qué suspendió sus funciones en el teatro y todo lo que se sabe de su estado de salud

La preocupación en el mundo del espectáculo creció en las últimas horas luego de que Luis Brandoni suspendiera las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra. El actor, de 85 años, atraviesa un problema de salud que lo obligó a frenar su actividad teatral.

Luis Brandoni tuvo que ausentarse en las funciones de su obra de teatro por un problema de salud y hay preocupación entre los fanáticos. El actor, de 85 años, se sometió a una serie de estudios por un pico de presión, pero los médicos le sugirieron que se suspendiera el espectáculo hasta enero.

La producción de ¿Quién es quién? comunicó la situación a través de un posteo en X desde la cuenta de Multiteatro: “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en Mar del Plata”.

Según explicó el productor Carlos Rottemberg, el actor sufrió un pico de presión el domingo. Aunque los primeros estudios no arrojaron complicaciones importantes, el actor se mantuvo débil durante la semana y continúa en observación. Por recomendación médica, se interrumpió la temporada porteña para que pueda completar los controles necesarios antes del verano.

Qué dijo Soledad Silveyra sobre la salud de Luis Brandoni

Durante el lanzamiento de la temporada teatral en Mar del Plata, Soledad Silveyra contó cómo vivió el momento en el que se enteró del malestar de su compañero. “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta”, relató. “Me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”. También destacó su entrega profesional: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.

El episodio encendió nuevamente las alarmas porque no es la primera vez que el actor debe suspender funciones por motivos de salud: el 24 de septiembre, también por una “indisposición física”, la producción comunicó que ¿Quién es quién? no saldría a escena esa noche. Por eso, hoy la prioridad absoluta es que Brandoni se recupere plenamente antes de volver al teatro.