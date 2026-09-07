Así fue el romance de Tuli Acosta y Lit Killah y el curioso motivo por el que se separaron

Tuli Acosta y Lit Killah consolidaron una de las parejas más queridas de la escena artística argentina. Por un lado, ella irrumpió con fuerza como una talentosa bailarina, streamer e influencer nacida en Córdoba, ganando enorme popularidad en la televisión tras consagrarse campeona del Bailando. Por el otro, Mauro Monzón se estableció como uno de los máximos referentes del freestyle, el rap y la música urbana en el país.

A ambos jóvenes los conecta fuertemente el vibrante mundo del streaming, la música y las redes sociales, un espacio donde compartían amigos comunes, eventos masivos y miles de fanáticos en común. Su apasionada historia de amor comenzó formalmente en el 2022 y se extendió durante un total de tres años y medio, consolidándose como un vínculo sumamente sano, transparente y lleno de proyectos compartidos.

Tuli Acosta, Lit Killah

Amigos en común y un beso inesperado: el comienzo del amor de Tuli Acosta y Lit Killah

La historia de amor de Tuli Acosta y Lit Killah tuvo sus cimientos en medio del mundo de la música y las redes sociales. El acercamiento inicial se produjo a finales de la pandemia del coronavirus, en un contexto donde ambos frecuentaban los mismos espacios sociales . Tanto el cantante como la artista, que se presentaba de manera versátil en muchos ámbitos, compartían un círculo íntimo muy estrecho repleto de figuras de la escena urbana, conformado por artistas como Tiago PZK, FMK y Rusherking.

Aunque al principio solo existía una cordial camaradería, ya que ella aún estaba en pareja con el streamer Oky, con quien luego terminó en conflicto. Sin embargo, en 2022, el chispazo definitivo ocurrió tras una fiesta Bresh, la cual decantó en un distendido after party privado en la casa de uno de sus amigos. Durante esa madrugada, bailando ritmos de reggaetón y compartiendo charlas profundas de manera ininterrumpida desde las dos hasta las ocho de la mañana, la química entre ambos se volvió innegable y culminó en un beso inesperado que cambió el rumbo de su amistad.

"Fue una charla de amigos que no se cortaba y de repente estábamos bailando y lo tenía cerca y dije ‘¿qué está pasando’? Nos dimos un beso y me fui a mi casa toda nerviosa", rememoró Tuli, en su visita al programa de Juana Viale. Al principio, decidieron mantener el incipiente noviazgo en estricto secreto, pero, siendo dos de las figuras más importantes en redes sociales, eso se volvió imposible.

Tras mucho tiempo de rumores, e interacciones en sus cuentas de Instagram, durante una emotiva participación en el programa Red Flag emitido por Luzu TV , la bailarina se sinceró con lágrimas en los ojos sobre el impacto positivo del cantante en su vida. "Mauro fue mi salvavidas, me lo puso Dios o quien sea para decir 'sí te pueden amar'", destacó. De esta manera, lo que inició como una coincidencia en una noche de fiesta se transformó en un pilar fundamental para la estabilidad emocional de ambos.

Tuli Acosta, Lit Killah

La relación de Tuli Acosta y Lit Killah: complicidad musical y acompañamiento en los proyectos

A lo largo de sus años de noviazgo, el crecimiento de Tuli Acosta y Lit Killah en sus carreras musicales se vio fuertemente potenciado por el apoyo incondicional de su pareja. Tras formarse intensamente en canto, la bailarina irrumpió formalmente en la industria con su EP debut titulado Crisálida, marcando el inicio de una etapa de complicidad musical absoluta entre ambos. Lejos de competir, los artistas fusionaron sus mundos: se acompañaron de forma mutua detrás de escena en masivos conciertos y festivales, y compartieron horas de estudio donde el cantante llegó a dedicarle su primera balada romántica, llamada Fiamore.

Esta profunda sinergia laboral y emocional se trasladó a las pantallas cuando la bailarina ingresó al Bailando 2023. Su pareja estuvo presente dándole aliento en las galas más decisivas, un respaldo que resultó clave para que ella lograra consagrarse flamante campeona del certamen conducido por Marcelo Tinelli. Durante una extensa nota brindada a Infobae , la artista cordobesa se sinceró por completo sobre cómo el músico la impulsó a perseguir sus sueños y declaró conmovida: “Me hizo volver a confiar en mí. Siento que me adelantó mucho el proceso de sanación emocional”. Paralelamente, el rapero también exteriorizó su admiración en diálogo con los medios al lanzar su single dedicado a ella, manifestando a corazón abierto ante las cámaras de C5N que “en la letra mis sentimientos están a flor de piel”.

Tuli Acosta, Lit Killah

El fin de la relación de Tuli Acosta y Lit Killah: caminos separados y rumores de infidelidades

A pesar del apoyo mutuo y de haberse denominado como una de las parejas más sanas del entorno, Tuli Acosta y Lit Killah decidieron terminar la relación. En las redes sociales, se comenzó a correr el rumor cuando los usuarios notaron una drástica disminución en sus interacciones públicas y la falta de publicaciones compartidas. Finalmente, la primicia estalló en los medios tradicionales de la mano de periodistas de espectáculos, lo que obligó a los protagonistas a romper el silencio. La confirmación oficial llegó de una manera muy genuina y frontal: Tuli Acosta asistió como invitada a Se fue larga, Luzu TV, y expuso la verdad.

En ese espacio, la bailarina despejó de raíz cualquier especulación maliciosa de terceros en discordia o supuestas infidelidades. Mirando a cámara, explicó con serenidad que la ruptura fue una decisión de mutuo acuerdo tomada exclusivamente desde el afecto. La artista cordobesa argumentó con madurez que “el amor mutó por eso tuvimos que cambiarle el título a la relación, por el bien de los dos”, dejando en claro que el noviazgo se transformó en una hermosa amistad y que se siguen considerando familia.

A pesar de las declaraciones maduras y la visible transparencia de ambos, las redes sociales reaccionaron con un fuerte revuelo. Mientras una gran parte de la comunidad de fanáticos lamentaba la ruptura compartiendo mensajes de desilusión con frases como "ya no creo en el amor", otra porción del público inició debates encendidos e hilos de especulación. Algunos usuarios lanzaron teorías infundadas de traición y cuestionaron la rapidez con la que se disolvió el vínculo. Sin embargo, el presente por separado de los dos artistas demuestra que mantuvieron la palabra empeñada. Lit Killah se concentró de lleno en sus giras internacionales y en la producción de nueva música urbana, manteniendo siempre un trato de absoluto respeto hacia su exnovia y evitando alimentar cualquier tipo de polémica mediática.

Tuli Acosta, Lit Killah

Por su parte, Tuli Acosta se encontró con que la tranquilidad duró poco para ella. En las últimas semanas, quedó en la mira de la opinión pública tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia en la escandalosa separación de Luck Ra y La Joaqui. El ensañamiento digital y los fuertes rumores de infidelidad afectaron tanto su honor que la cordobesa decidió romper el silencio en PH: Podemos Hablar (Telefe) . Allí desmintió categóricamente las acusaciones, afirmando que con el cantante cordobés solo mantiene un vínculo de hermandad y que incluso inició acciones legales contra quienes difundieron esas mentiras construidas. En cuanto a su relación con Lit Killah, la polémica actual no modificó el cariño del pasado. Si bien el rapero mantuvo el silencio y la distancia de la polémica, esto también demostró que no tenía nada que decir sobre lo que fue Tuli durante su noviazgo.

A.E