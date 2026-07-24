Qué era de la vida de Mandinha Gama antes de casarse con Dibu Martínez

El Dibu Martínez es, sin lugar a dudas, uno de los máximos íconos del fútbol argentino y de la Selección Argentina. Sin embargo, detrás de la figura del gigante, existe un pilar fundamental en su vida: su esposa, Amanda Mandinha Gama. Su amor nació en Londres hace más de una década, cuando él era un joven lleno de ilusiones que peleaba por ganarse un lugar en el Arsenal, y fue creciendo con el paso de los años y con la formación de una familia consolidada. Con paciencia y una devoción incondicional, construyeron un vínculo inquebrantable, superando juntos los años más difíciles de préstamos e incertidumbre deportiva. Mientras él formaba su destino, que lo llevaría a la fama, ella creaba su propio camino, lejos de la mirada pública, y marcando intereses que luego se volverían proyectos de gran importancia internacional.

Mandinha Martínez, Dibu Martínez

La vida de Mandinha Gama, antes de conocer al Dibu Martínez

Al igual que otras mujeres de la Selección Argentina, y de vivir una historia de amor digna de las comedias románticas actuales, Mandinha Gama formó un bajo perfil y una rutina muy familiar y alejada de los flashes, en Inglaterra. Nacida en Londres en el año 1992, creció dentro de un hogar multicultural marcado por el esfuerzo, siendo hija de una madre brasileña y un padre portugués. Esta riqueza cultural le otorgó no solo la facilidad de dominar diferentes idiomas, sino también una visión cosmopolita de la vida.

Mucho antes de convertirse en la esposa del arquero más determinante del mundo y de acaparar las miradas de la prensa internacional, y durante sus años de juventud, su principal prioridad estuvo enfocada en sus estudios, formándose en la universidad británica para formarse y construir su propio camino profesional en la carrera de decoración y diseño de interiores. Esta pasión la ayudó a expresar su lado más creativo y su interés artístico. Incluso, la impulsó a especializarse en el oficio que comenzó a moldear de forma independiente gracias a su agudo sentido de la estética y la funcionalidad.

Al mismo tiempo, Mandinha demostraba su fuerte compromiso familiar, trabajando los fines de semana en el restaurante gastronómico que sus padres gestionaban en la capital inglesa. El negocio familiar era un punto de encuentro muy popular en la zona, frecuentado habitualmente por diversos futbolistas del Arsenal debido a la cercanía con el club, y que se convirtió precisamente en ese establecimiento donde se produjo el primer contacto visual con un tímido Emiliano Martínez, quien acudía con regularidad al lugar tras mudarse desde Argentina.

Fue de aquella tierna manera en la que ambos se conocieron. Mientras él intentaba hacer un nombre en el fútbol inglés, ella dividía su tiempo con total dedicación entre las aulas de clase y la atención al público en el local, ayudando activamente al sustento de su hogar. Incluso antes de consolidar su matrimonio en el año 2017, ya daba sus primeros pasos en el ámbito empresarial al fundar su propio emprendimiento de decoración infantil bajo la firma Mis Sueños Kids en 2014. De este modo, su realidad previa a la gran exposición mediática estuvo definida por el trabajo independiente, la formación universitaria y el desarrollo de un perfil empresarial propio que mantiene con éxito hasta la actualidad, y que le permitió ser un pilar fundamental para el arquero.

Las primeras postales de Mandinha Gama en Instagram

La historia de amor entre Mandinha Gama y el Dibu Martínez

La historia de amor entre Mandinha Gama y el Dibu Martínez comenzó de manera definitiva en una parada de colectivos de Londres. Si bien ellos se conocían de antes, un amigo de él decidió ayudarlo con su timidez y rompió el hielo. Finalmente, la primera cita se concretó, consolidando un flechazo inmediato que los volvió inseparables y a ella la transformó en su máximo sostén emocional durante los años más complejos de su trayectoria en el fútbol inglés.

El romance se formalizó definitivamente el 22 de mayo de 2017, con un casamiento de ensueño celebrado en el Palacio de Brocket Hall, en las afueras de la capital británica. Rodeados de familiares cercanos, sellaron un pacto de compañerismo que pronto vería llegar sus frutos más valiosos: sus hijos. El primogénito, Santi Martínez, nació en 2018 para cambiar sus rutinas por completo, mientras que la pequeña Ava Martínez llegó al mundo en 2021, en pleno auge de la Copa América, sumando felicidad pura al hogar familiar.

El perfil bajo de Mandinha se mantuvo a pesar del aumento de fama de su esposo, y asumió con naturalidad el liderazgo de la organización cotidiana y la crianza, logrando que su hogar en Birmingham sea un refugio de paz absoluto. A pesar de este cambio de vida que tuvo, hubieron algunos intereses que se quedaron para marcar el que es, actualmente, su trabajo de ensueño.

Mandinha Gama y el Dibu Martínez

Los intereses que Mandinha Martínez mantiene en su vida

A pesar del enorme cambio que significó pasar del anonimato a la exposición mediática global, Mandinha Martínez logró preservar algunos pilares fundamentales que definían su identidad mucho antes de su matrimonio . Su profunda pasión por el diseño de interiores y la estética sigue siendo el motor de su vida profesional, un interés que nació en su juventud y que hoy canaliza con éxito a través de su consolidada empresa de decoración infantil, expandiendo su alcance en el mercado europeo.

De la misma manera, su capacidad de reorganizarse y dividir sus tiempos también le permitieron formar una vida, siguiendo la fama de su pareja. Si en sus inicios dividía sus horas entre la universidad y el restaurante de sus padres, hoy coordina su agenda empresarial con la crianza de sus dos hijos y los constantes viajes internacionales. Además, ayuda a visibilizar en las redes sociales causas benéficas y proyectos artísticos, demostrando que su actualidad mantiene la misma esencia trabajadora de siempre, pero con una plataforma mucho más amplia para desplegar su creatividad.

Las primeras postales de Mandinha Gama en Instagram

La vida de Mandinha Gama antes de casarse con el Dibu Martínez estuvo marcada por el esfuerzo, la formación universitaria y una profunda dedicación al negocio de su familia en Londres. Tras marcar algunos de sus pilares fundamentales en la juventud, donde dividía sus días entre las aulas y el restaurante familiar, logró convertirse en una reconocida diseñadora de interiores que demuestra que su esencia trabajadora e independiente permanece intacta, y que es uno de los valores que le enseña a sus dos hijos, fruto de la dulce historia de amor con el arquero.

A.E