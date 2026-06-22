Juan Gil Navarro es uno de los actores de teatro y televisión más consagrados de la industria argentina. Sus roles convirtieron su carrera en una acumulación de éxitos, y le marcaron un camino ligado por el bajo perfil y la fuerte presencia en protagonismos. Sin embargo, también genera curiosidad a sus fanáticos con su estilo de vida y su intimidad que mantiene resguardada lejos de los medios de comunicación, y los escándalos de la farándula.

En las últimas semanas, fue centro de rumores de romance que, finalmente, confirmó frente a las redes sociales. Juan Gil Navarro apostó al amor a sus 52 años, con una joven 25 años menor que él. Entre fotos sacadas por la prensa hasta comentarios que se viralizaron en redes sociales, la pareja mantiene un perfil lejano a la exposición mediática, pero muy compañero de cada uno de los proyectos que los mantienen activos en sus vidas.

Juan Gil Navarro

¿Quién es Rosario Páscolo, la novia 25 años menor de Juan Gil Navarro?

Juan Gil Navarro siempre es tendencia, gracias a sus trabajos en el teatro y algunas apuestas que lo mantienen activo en la televisión argentina. Sin embargo, durante el verano del 2026, se llevó la mirada de los medios de comunicación cuando se lo vio muy unido a una joven de 27 años, de cabello castaño y perfil lejano a la farándula. No fue hasta junio del 2026 que la pareja oficializó su amor, y la prensa comenzó a investigar a Rosario Páscolo, la chica que enamoró al consagrado actor de novelas.

Rosario o Rochi, "no Rocío" como aclara en su biografía de Instagram, es la novia 25 años menor de Juan Gil Navarro, que mantiene un perfil bajo alejado de los medios de comunicación y el espectáculo. Según dieron a conocer algunos periodistas, cursó dos años de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y posteriormente se graduó como Licenciada en Terapia Ocupacional en la Universidad de San Andrés. En sus redes sociales, que mantiene privadas, cuenta con más de 2 mil seguidores, que se basan en amigos y seres cercanos que conocen su relación con el actor.

Rosario Páscolo, la novia 25 años menor de Juan Gil Navarro

La confirmación de su amor se dio en un posteo que compartió la propia Rosario, en su cumpleaños 27. En la postal, se la ve sentada en un sillón, rodeada de amigos y seres queridos, entre los que estaban Mariano Bertolini y Esteban Pérez, además del propio Gil Navarro. La joven celebró su día especial y el actor le puso “me gusta” a la publicación. Pero fue el comentario el que dejó en claro el gran momento que atraviesan como pareja. “Qué curioso es que sea tu cumpleaños y mi regalo seas vos. Te amo con todo mi corazón y te deseo un hermoso nuevo año. Sos mi orgullo y mi alegría”, escribió, dejando en claro que el amor entre ellos es más fuerte de lo que parece.

Rosario Páscolo, la novia 25 años menor de Juan Gil Navarro

La nueva vida de Juan Gil Navarro y su presente romántico

Juan Gil Navarro decidió dar vuelta su vida mediática y apuntar a un nuevo estilo, que Rosario Páscolo logró acompañar con sus propios proyectos laborales. El actor, si bien se mantiene activo en el teatro y la televisión argentina, armó las valijas y se mudó definitivamente a Capilla del Señor, una localidad histórica en el partido de Exaltación de la Cruz, para vivir rodeado de naturaleza y momentos de inspiración de escritura. Su presente romántico lo acompañó de una manera excepcional, e incluso lo ayudó a mantener esa vida tranquila que la vorágine de la actuación y la ciudad no le permitió llevar adelante.

Inncluso, en una entrevista en Puro Show (eltrece), reveló que, a pesar de la diferencia de edad, encontró a una mujer mucho más madura que él. "Una de las primeras cosas que que que me han seducido es su capacidad de de pensar y de razonar. Para mí la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás... eso para mí es muy importante”, explicó el actor. Finalmente, y demostrando lo lejanos que se encuentran de los comentarios ajenos, sentenció: “Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y un camino. Y tiene que ver con entregarse, más que con el número, tiene que ver con una entrega”.

Juan Gil Navarro es uno de los actores más consagrados de la industria argentina, y uno de los más queridos por las redes sociales y los medios de comunicación. Es por eso que su nueva apuesta en el amor generó la atención y ternura de todos, al igual que lo acompañó en el nuevo estilo de vida que él mantiene. Rosario Páscolo es su nueva pareja de 27 años, terapista ocupacional y que mantiene un perfil lejano al espectáculo y a la mediatización de los aspectos de su intimidad. Entre celebraciones juntos y salidas al teatro, la prensa logra captar algunos detalles, y ellos dejan en claro su lejanía con hacer público su amor.

A.E