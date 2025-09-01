Tras sus dichos contra la iglesia, Juli Poggio desafía la monogamia: ‘“El deseo y el amor van separados"

Si hay algo que ha quedado claro es que Juli Poggio no se guarda nada. Recientemente durante una entrevista con Mariano Lúdica para Mi Cielo, la ex Gran Hermano generó revuelo al referirse sobre la desigualdad social con respecto a la iglesia: "Me llama la atención cómo hay gente tan rica y gente tan pobre”, comenzó. “Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero, y la gente va a rezar ahí por los pobres. Cómo hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial", finalizó la actriz.

Juli Poggio y Fabrizio Maida

Sus declaraciones generaron una impresionante ola de comentarios, mientras unos respaldaron sus palabras, otros la cuestionaron abiertamente. Ahora, durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand, la modelo dejó de lado los tabúes y habló como nunca sobre las relaciones de parejas abiertas: “Yo pienso que el deseo y el amor van un poco por separado a veces”.

Juli Pogio explicó cómo es su relación abierta con su novio, Fabrizio Maida

Juli Poggio explicó que su relación con Fabrizio Maida está basada en reglas claras y acuerdos que no pueden pasarse por alto. “Nuestra primera regla, la más principal, es siempre ser la primera persona para el otro. La primera con la que querés estar, la primera con la que querés tener una cita, a quien llevás con tu familia. Es como que el día que se pierda eso es igual que un engaño", explicó.

Durante su polémica intervención, Poggio habló sobre los límites dentro de este tipo de relaciones: “Yo lo utilizo más para dar besitos. Lo otro ya lo tengo con mi novio. No lo necesito". La afirmación de la ex Gran Hermano dejó en evidencia que aunque puede coincidir con otras personas, ese tipo de intimidad lo guarda únicamente para su pareja.

Juli Poggio habló sobre la seguridad en las relaciones abiertas

Una de las cosas más complicadas a la hora de pensar en abrir una relación son los celos; sin embargo, Juli Poggio explicó cómo se siente al respecto: “Celos no tiene mucho que ver. Y también hay que ser muy seguro. Yo soy muy segura y él también y entonces, a lo contrario de lo que piensa la gente que te genera inseguridades, te da mucha seguridad saber que podés elegir a cualquier persona y siempre te volvés a elegir, y nunca te mentís, y no hay secretos", señaló la intérprete.

Para finalizar su intervención, Juli Poggio reveló el por qué este tipo de relación le ha funcionado durante tanto tiempo: “Tengo una relación como de mejores amigos. La verdad que es muy lindo y muy divertido, y algo que no tiene vuelta atrás en mi caso. Como que aprendí a amar así tan libremente y tan sincera que... camino de ida". Del mismo modo dejó claro que ella ya no cambiaría a un modelo tradicional de pareja monogámica.