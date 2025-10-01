Lali Espósito sin filtro sobre el destino de su dinero y se distanció de Wanda Nara: "Me da vergüenza gastar en esas cosas"

Lali Espósito viajó a España y participó de La Revuelta, el programa que conduce David Broncano. Allí fue consultada sobre su exitosa carrera como cantante que trasciende fronteras convirtiéndose en una estrella pop de carácter internacional. Asimismo, fue abordada sobre el destino del dinero que percibe por sus trabajos en el ambiente artístico.

Fue en ese momento en el que la ex Casi Ángeles hizo una referencia a la vergüenza que siente en ostentar productos de marcas sofisticadas tales como carteras, zapatos, indumentaria y accesorios -entre otros-, diferenciándose así de Wanda Nara.

Lali Espósito elige la austeridad mientras Wanda Nara ostenta su fortuna

Desde que es una niña, Lali Espósito fue ganándose su lugar en el ambiente artístico tras sus participaciones en programas juveniles producidos por Cris Morena como así también logró consolidar su carrera como solista. Estos trabajos la llevaron a hacerse acreedora de una gran entrada de dinero, un capital que decidió invertirlo en inmuebles para ella y los integrantes de su familia.

Durante la sección del ciclo titulado “Patrimonio total”, la artista hizo hincapié en su largo recorrido en los medios de comunicación: “A ver, te lo voy a decir así. Recién estábamos hablando de hace cuántos años trabajo, 23 años”. Asimismo, añadió con sinceridad: “No diría forrada, pero me va bien”.

Sin embargo, se sinceró a la hora de hablar del destino de su dinero: “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”. Estas declaraciones se asociaron a Wanda Nara, quien muestra a diario sus nuevas adquisiciones de productos de glamorosas marcas.

Para Lali, invertir en propiedades hizo que pueda tener una mejor calidad de vida no sólo ella sino también todo su clan. “Para mí lo más importante siempre fue, a medida que crecía, que toda mi familia tenga un techo. Ese fue mi objetivo”, dijo mientras fue interrumpida por un aplauso generalizado por los espectadores que se encontraban dentro del estudio. “Mi familia tiene su casa y yo tengo mi casa, así que mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida y yo por supuesto también”, prosiguió.

Si bien admitió que de vez en cuando se da algunos “gustitos”, lo cierto es que la intérprete de grandes éxitos tale como Ego, Boomerang, Fanático, Mejor que vos, -entre otros-, remarcó que muchas de las cosas que usa a diario son regalos que fue percibiendo en actuaciones, presentaciones y días de su cumpleaños.

Mientras Lali Espósito elige optar una vida austera de lujos cuidando sus ahorros con detalle, Wanda Nara realiza de la ostentación una actividad que la lleva a convertirse en el centro de atención de los fashionistas y sus fanáticos que reconocen en ella un carisma que trasciende su vida de multimillonaria.

