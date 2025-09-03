De Gustavo Corvalán a Yhosva Montoya, qué pasó con los ganadores de La Voz Argentina: ¿Triunfaron en la música?

La Voz Argentina es uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Éstas se volvieron las últimas semanas de la competencia, donde las mejores voces del certamen se miden entre sí, con icónicas canciones y un jurado más exigente que nunca. Lali Espósito, Miranda, Soledad Pastorurtti y LuckRa se sientan frente a sus equipos, y comienzan las eliminaciones más dolorosas. Sin embargo, un futuro espera al ganador, y así lo encontraron los vencedores de las ediciones anteriores.

La Voz Argentina 2025

La vida de los ganadores de La Voz Argentina

Gustavo Corvalán

En la primera edición del programa, allá por el 2012, Gustavo Corvalán se consagró el primer ganador con su icónica interpretación de "Vuelveme a querer", con que se robó el corazón del público. Al terminar el reality, y luego de utilizar su premio para su familia, no se alejó de la música y fue parte de diversos grupos musicales de cuarteto como La Fiesta y Trulalá. Actualmente, vive en Córdoba, y tiene un dúo de folclore Tupachi junto a César Cachi Palavecino. En su cuenta de Instagram, con más de 18 mil seguidores, sigue compartiendo sus canciones o covers, al mismo tiempo que promociona los shows que hace en diversas provincias de la Argentina.

Braulio Assanelli

Ricardo Montaner eligió, en el 2018, a su primer y único ganador, el uruguayo Braulio Assanelli. El joven obtuvo la victoria con su interpretación de "Hoy tengo ganas de ti", y le regaló el premio a uno de sus compañeros, para poder ayudarlo a salir de una complicada situación económica. Sin embargo, tampoco dejó que sus sueños musicales despareciera. En su país, se volvió uno de los cantantes más seguidos, con diversas colaboraciones y canciones inéditas. El músico evolucionó a un estilo pop urbano, y fue parte de diversas celebraciones. En 2025, participó en el Carnaval uruguayo y se prepara para ser parte de "Los Muchachos" en 2026. Su cuenta de Instagram supera más de los 150 mil seguidores, y la utiliza para promocionar sus próximos proyectos.

Francisco Benítez

En la edición del 2021, Francisco Benítez emocionó al público con su interpretación de "Gracias a la vida" de Violeta Parra, con la que se consagró campeón. El joven no soltó la música en ningún momento, a pesar de las dificultades que vivió. En el 2023 y 2024, se enfrentó a desafíos contractuales y discográficos. Sin embargo, siguió realizando presentaciones junto a artistas como La Sole y David Bisbal, y formó una familia con su esposa y su hijo Ciro. Actualmente, es cantautor con más de 690 mil seguidores en Instagram y acumula oyentes en Spotify, que lo acompañan en sus presentaciones en vivo, en diferentes fiestas o eventos.

Francisco Benítez

Yhosva Montoya

Soledad Pastorutti se consagró una de las coaches invencibles cuando, en el 2022, eligió al último y tercer ganador del programa: Yhosva Montoya. El joven se ganó el amor del público al interpretar "Piedra y Camino" de Atahualpa Yupanqui, y se llevó un contrato con una reconocida disquera. En la actualidad, su cuenta de Instagram cuenta con más de 107 mil seguidores, y no se alejó de la música y su coach. En diversos de sus conciertos, la Sole lo invita a participar y él continúa haciendo crecer su carrera en diferentes festivales y conciertos alrededor del país. El peluquero que pasó a ser artista, comparte sus mejores covers en redes sociales, aumentando sus seguidores.

Yhosva Montoya

La Voz Argentina es uno de los programas más vistos y que logró darle visibilidad a artistas emergentes en las diversas provincias y países de alrededor. Todos ellos continuaron con su música, tras haberse consagrado vencedores de cada edición. En los últimos días, los jurados del 2025 están eliminando entre sus mejores cantantes, con el objetivo de llevar a la final al próximo ganador del programa. Sin embargo, las batallas aún no terminan, y su futuro musical recién comienza.

