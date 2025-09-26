Quiénes son Valentino y Antonella, los hijos de Natacha Jaitt que hoy revelan duros episodios contra su tío, Ulises

Valentino Yospe, hijo menor de Natacha Jaitt, impactó tras denunciar a su tío, Ulises Jaitt, por episodios de violencia familiar que habrían ocurrido durante su infancia. En su relato, el joven detalló situaciones de maltrato físico y psicológico que lo marcaron profundamente, lo que generó un fuerte impacto en los medios y en la opinión pública.

En paralelo, Antonella Olivera, hija mayor de la mediática, se expresó públicamente y acompañó a su hermano menor en este duro momento. La joven estudiante de Derecho reafirmó su respaldo hacia Valentino y recordó que, tras la muerte de su madre, le prometió que jamás estaría solo, un lazo que hoy se muestra más firme que nunca.

Natacha Jaitt y Valentino Yospe

Quiénes son Valentino y Antonella, los hijos de Natacha Jaitt, y cómo siguieron sus vidas

Valentino nació fruto de la relación de Natacha con el actor Adrián Yospe, quien falleció en 2011. Tras quedar huérfano de padre, vivió con su madre y su tío Ulises en Villa Urquiza hasta 2019, cuando la modelo fue hallada muerta en un salón de fiestas de Benavídez, en circunstancias que aún generan controversia. Desde entonces, la vida del joven estuvo atravesada por disputas familiares en torno a su tenencia y por la exposición mediática del caso.

Natacha Jaitt y Valentino Yospe

Con el tiempo, el joven encontró refugio en el arte y en la pintura, una disciplina que practica desde niño y en la que llegó a exponer algunos de sus trabajos. Además, en paralelo, es activo en las redes socuales, sobre todo en tiktok, donde reúne más de 10 mil seguidores.

Por su parte, Antonella, hija mayor de Natacha, es fruto de una relación anterior de la actriz. Vive en Ibiza y actualmente está impulsando su carrera como DJ de música electrónica. La joven siempre mantuvo un vínculo cercano con su madre y fue una de las voces más firmes tras la muerte de la mediática.

Antonella Olivera

El día del entierro de Natacha, en el Cementerio Israelita de La Tablada, dejó grabada su promesa de proteger a su hermano menor, un compromiso que mantiene hasta la actualidad.

Natacha Jaitt y Antonella Olivera

Ambos jóvenes atravesaron una infancia marcada por la tragedia y las disputas familiares, pero siguieron unidos a pesar de distancias geográficas y situaciones diversas.

Natacha Jaitt y Antonella Olivera

En el caso de Valentino Yospe, la denuncia contra Ulises Jaitt abre un capítulo en una historia que combina dolor personal, tensiones judiciales y la búsqueda de justicia para los hijos de Natacha. Mientras tanto, Antonella Olivera continúa su camino académico, sosteniendo desde su lugar la unión familiar que su madre siempre procuró preservar.

F.A