Rafael Nadal inaugura su primer hotel en Argentina: dónde estará y cuánto costará hospedarse

Rafael Nadal, el extenista que marcó una época en esta disciplina a nivel mundial, decidió llevar su faceta empresarial un paso más allá y fijar su mirada en la Argentina. Ya lejos de las competencias profesionales, el múltiple campeón de Grand Slam continúa apostando a proyectos inmobiliarios de gran escala. En esta ocasión, lo hace a través de ZEL, la marca hotelera que creó en 2023 junto a Meliá Hotels International.

El concepto, inspirado en el estilo de vida mediterráneo, busca instalar una propuesta que combina descanso, naturaleza y bienestar personal, pero trasladada a escenarios turísticos de gran atractivo internacional.

Dónde estará y cuánto cuesta hospedarse en el hotel de Rafael Nadal en Argentina

La noticia fue celebrada por el mismo Daniel Scioli, quien compartió detalles de este acuerdo entre Turismo y el negocio del exatleta en sus redes sociales, donde, al parecer, el precio por estadía oscila entre 250 y 400 dólares, depende del tipo de habitación seleccionada y de la temporada del año en la que se realice la reserva.

El hotel ZEL de Mallorca | Crédito: Meliá.

Según lo trascendido por el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Rafael Nadal llega al país con la intención de abrir siete hoteles de lujo en diferentes puntos estratégicos del turismo argentino, con una inversión estimada en 200 millones de dólares durante los próximos cinco años. De acuerdo con los datos arrojados, los destinos seleccionados incluyen lugares tales como Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta.

Con esta apuesta, el extenista español y sus socios pretenden aprovechar no solo la belleza natural de la Argentina, sino también un momento de reactivación del sector turístico que despierta el interés de grandes inversores internacionales.

En este marco, el propio Nadal explicó en varias oportunidades que la filosofía de ZEL se centra en la idea de crear “un espacio para sentirse bien, activo y libre”. Este concepto se traduce en hoteles construidos con materiales nobles, amplios ambientes iluminados por la luz natural y colores claros que invitan a sus huéspedes a relajarse.

Hotel Zel en Punta Cana | Créditos: Meliá.

Este modelo ZEL ya se puso a prueba con éxito en España y en República Dominicana, donde el primer ejemplar inaugurado en Punta Cana abrió sus puertas en marzo de este año y contó con 190 suites rodeadas de jardines tropicales, piletas y una oferta gastronómica de primerísimo nivel con ocho restaurantes y bares.

En el caso argentino, todavía no se difundieron con exactitud los detalles sobre la estética de los establecimientos, pero se espera que sigan la misma línea de sus pares internacionales. El anuncio del desembarco fue confirmado oficialmente por Daniel Scioli, quien celebró la llegada de la firma: “Rafael Nadal desembarca en Argentina con un emprendimiento turístico de gran envergadura. Siete hoteles de lujo junto a Meliá son una muestra del interés de grandes personalidades en invertir en nuestro país”.

Desde el Gobierno Nacional consideraron que la participación de figuras reconocidas mundialmente contribuye a reforzar la imagen de la Argentina como destino atractivo y competitivo en el mapa internacional.

Hotel ZEL por dentro | Crédito: Meliá.

Por su parte, desde Meliá Hotels International destacaron que llevan tiempo apostando por la expansión de sus marcas premium y de lujo en la región, y que este paso en conjunto con Nadal se ve facilitado por un contexto de mayor apertura y respaldo oficial. De hecho, además de los nuevos proyectos vinculados a ZEL, la compañía anunció otras incorporaciones en ciudades clave como Ushuaia, Salta, Mendoza y Buenos Aires, que se sumarán a los hoteles que ya funcionan en el territorio nacional.

Con este plan, Rafael Nadal confirma que su retiro del tenis no significó en absoluto un alejamiento de la vida pública ni del trabajo. Al contrario, su perfil empresarial comienza a ganar fuerza y lo posiciona como un referente también fuera de las canchas. Si en el deporte su marca fue la disciplina y el esfuerzo; en el mundo de la hotelería su sello apunta a transmitir bienestar y un estilo de vida equilibrado.

NB