La reacción del Cholo Simeone por el nacimiento de su primer nieto: “Esos piecitos”

Diego “Cholo” Simeone atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: este sábado 25 de octubre se convirtió en abuelo por primera vez. El histórico jugador de la Selección Argentina y actual entrenador del Atlético de Madrid compartió la feliz noticia en sus redes sociales, donde publicó la primera imagen de su nieto Faustino, hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, acompañada por una frase cargada de ternura y emoción que conmovió a sus millones de seguidores.

Las emotivas palabras del Cholo Simeone por el nacimiento de Faustino, su primer nieto

El nacimiento de Faustino marca un nuevo capítulo en la vida del Cholo Simeone, quien siempre se mostró muy unido a sus cinco hijos: Gianluca, Giovani, Giuliano, Valentina y Francesca. Aunque mantiene su vida privada con cierta reserva, esta vez no dudó en compartir públicamente su felicidad, dejando ver una faceta más sensible y familiar. La imagen muestra los pequeñitos pies del bebé, símbolo de su alegría por convertirse en abuelo por primera vez, y rápidamente se viralizó entre hinchas, colegas del fútbol y figuras del espectáculo.

Imagen que compartió el Cholo Simeone | Instagram

La familia Simeone, muy conocida en el ambiente futbolístico, celebró con alegría la llegada del nuevo integrante. Giovani también se hizo eco de este acontecimiento que cambió la vida de los Simeone. “Me hicieron muy feliz y muy tío también. Disfruten de este regalo tan lindo que les dio la vida”, escribió sumamente movilizado el futbolista del Nápoli. Giuliano, en cambio, se mostró ansioso por conocer al recién nacido. Ambos jóvenes -quienes también siguen los pasos de su padre en el fútbol profesional- demostraron el fuerte lazo que los une.

En el plano personal, este acontecimiento llega en un momento de estabilidad para el Cholo, quien lleva más de una década dirigiendo al Atlético de Madrid y consolidándose como una figura icónica del club. Sin embargo, esta noticia demuestra que, detrás del estratega férreo y apasionado, hay un abuelo orgulloso y sensible que disfruta de los momentos familiares por encima de cualquier título.

Nacimiento del nieto del Cholo Simeone | Instagram

Por su parte: Carla Pereyra, actual pareja, del técnico del conjunto español se pronunció en la publicación que realizó la modelo: "¡Amor incondicional! ¡Bienvenido bebé! Te vamos a cuidar tanto". En esta línea, Carolina Baldini, madre del joven de 27 años que se convirtió en padre, escribió: "Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. ‘Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición’. Sos tan lindo Fausti”. Cabe destacar que, en las próximas semanas, el Cholo y Carolina se volverán a convertir en abuelos nuevamente ya que Giuliano se prepara para la llegada al mundo de su bebé junto a Giulia Coppini.

El Cholo Simeone y sus hijos, Giovanni, Gianluca, Giuliano, Francesca y Valentina | Instagram

Con la llegada de Faustino, el Cholo Simeone suma una nueva motivación en su vida. Su carrera está llena de logros, pero esta vez la alegría viene desde el corazón y no desde el campo de juego. Convertirse en abuelo le da un nuevo rol, más tranquilo y contemplativo, que contrasta con la intensidad que lo caracteriza en los estadios. Y aunque seguirá viviendo el fútbol con pasión, está claro que el niño, con tan sólo horas de vida, ya se convirtió en su mayor triunfo.

NB